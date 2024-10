“Seco”: el nuevo álbum de Ricardo Arjona que explora sus raíces

La portada del álbum 'Seco' presenta una fotografía de la infancia de Ricardo Arjona, capturando un momento significativo de su vida que, según el cantante, evoca su conexión con sus raíces. Foto: Cortesía

El cantante Ricardo Arjona ha dado a conocer la portada de su nuevo álbum titulado “Seco”. Después de un tiempo sin lanzamientos, esta presentación ha generado interés entre sus seguidores. La imagen de la portada es una fotografía de la infancia del artista, donde aparece de niño junto a un arroyo. Este retrato, en sepia y de estilo minimalista, representa la vulnerabilidad del cantante y su conexión con sus raíces.

El nombre del álbum, “Seco”, se destaca en letras rojas en la parte superior de la portada. Arjona explica que “Seco” era un apodo que lo acompañó durante su infancia, reflejando un aspecto personal de su historia. En sus redes sociales, el artista compartió detalles sobre la imagen y su significado, afirmando: “El título lo dice todo. Seco es un álbum desnudo, sin adornos, directo desde el corazón.”

En una publicación en Instagram, Arjona relató una anécdota de su infancia relacionada con la foto: “Habemus portada. Mi padre, aventurero maravilloso, empacaba aquella casa de campaña y detenía el autobús en el lugar que le pareciera hermoso. Esta vez fue en un río a la mitad del camino. Justo una semana antes, jugando al Doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda. Mi madre, en transporte urbano, me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida. El Seco, con pocos años, y sin sospechar a donde me llevaría la vida. Después, la guitarra que lo sabe todo, la que volví a tomar después de tantos años de abandono para darle forma a las canciones de este SECO aventurero como su padre, que se detiene a la orilla de este río inmenso que es la vida y se anima a recordar para vivir. (De la guitarra, les cuento otro día).”

Según el cantante, este nuevo trabajo es una continuación de su viaje musical y promete ser uno de los más importantes de su carrera.