Por primera vez, el artista guatemalteco cantará en su ciudad natal, en un show de streaming para el resto del mundo, en el que cantará las canciones que han marcado más de tres décadas de carrera. Este es el primer concierto que da después de detener su agenda por la pandemia.

Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco, ultima los últimos detalles de lo que será la presentación de su show de streaming “Hecho a la Antigua”. En esta presentación se reencontrará con su público de todas partes el próximo 10 de abril. Desde ya publicó un video de su primer ensayo general antes, el cual será dado desde las ruinas de Antigua Guatemala, el cantautor cuenta: “Si las velas aguantan esta noche, vamos a usar velas naturales”.

“Desde este pedacito de tierra que me vió nacer, lugar lleno de magia, magia que nos vamos a encargar el día del concierto de trasladarla a todos ustedes, desde aquí, Hecho a la antigua, en este primer ensayo general para ver como nos comportamos nosotros, para ver cómo se comportan las velas, para después estar lo suficientemente listos con ustedes muy pronto”, afirma el autor de “Dime que no”, “El problema” y “Santo Pecado”. (Le recomendamos: Imágenes: Queen Bey, Harry Styles, Bad Bunny y otros momentos de los Grammy 2021).

El espectáculo no será nada convencional, ya que para crear un ambiente íntimo, no habrá escenografía, ni decorados y las ruinas estarán iluminadas por cinco mil velas, porque no se recurrirá a la luz artificial.

El cantante estará acompañado por más de treinta músicos e interpretará las canciones que marcaron sus más de tres décadas de carrera.

Arjona tiene en claro que lograr “el concierto que siempre soñó” no es una tarea sencilla, pero que tanto él como el resto de su equipo están más que preparados para superar las expectativas de los fanáticos que lo siguen hace tantos años.

“Desde este país, el concierto que siempre soñé y en la que nunca canté, desde la tierra donde nací”, afirmó el cantante cuando anunció su show.

El artista aseguró que le acercará a sus fanáticos un “ritual en directo” y pensó cada detalle para lograrlo. Antigua Guatemala es una pequeña ciudad rodeada de volcanes, que ha resistido ante terremotos, la pobreza y el abandono. (Le puede interesar: Beyonce rompe el récord de la artista femenina con más premios Grammy).

Este miércoles, a solo seis horas de que salieran a la venta las entradas para el concierto “Hecho a la Antigua”, Arjona batió récords en todos los países en los que anunció su show. Con más de 25 mil accesos vendidos, se espera que el show sea un encuentro multitudinario y global, pero a la vez, una experiencia íntima y única.

Aquellas personas que adquieran la boleta antes del miércoles 17, inclusive podrán estar en la charla que Ricardo brindará post Transmisión para todos los que compran la primera semana de venta.