Ricardo Montaner estrena “El día que me quieras”, un adelanto del álbum “Tango”

Con "Tango", Ricardo Montaner presenta un trabajo discográfico con el que vuelve a sus raíces argentinas. EFE/ Hecho A Mano Music Foto: Hecho a Mano Music

Ricardo Montaner sorprende al público con el lanzamiento de “El día que me quieras”, su versión del sencillo inmortalizado por Carlos Gardel y que hace parte del primer adelanto de su próximo álbum “Tango”.

El videoclip de la canción fue filmado por Marlene Montaner y Lautaro Espósito con producción de Diego Tuccien en el icónico “Café de los angelitos”, lugar que desde fines del año 1800 forma parte de la historia del tango.

(Le recomendamos: Los artistas colombianos y otros latinos nominados a los Grammy)

Sobre la canción, Montaner comentó: “El día que me quieras” es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”.

Ricardo Montaner - El Día Que Me Quieras (Video Oficial)

(Le puede interesar: “Legendaddy”: ¿el mejor álbum de Daddy Yankee?)

Sobre el estreno de “Tango” su nuevo álbum agregó: “Es un proyecto que representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás. Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací.”