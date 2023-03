Ricardo Montaner reclama a paparazzis mexicanos por mostrar la cara de Índigo

El próximo 9 de abril se cumplirá un año desde que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry anunciaran el nacimiento de su hija Índigo. Foto: Instagram

El cantante Ricardo Montaner, abuelo de Índigo, hija de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, reaccionó a una publicación del programa “Despierta América” de Univision que dejaba ver la cara de la menor.

“¡Eso no es ético! Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí? Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo publico, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible”, dijo el cantante.

El reclamo de Montaner se origina por un video que muestra a los jóvenes padres caminando por las calles de Miami, Florida. En el clip se observa Evaluna cargando a la menor en brazos. En otro segmento del clip se ve al cantante venezolano cargando a la menor y protegiendo su rostro con una mano.

Luego de haber hecho público el nacimiento de Índigo con un comunicado para las redes sociales, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner decidieron mantener fuera del ojo público los acontecimientos concernientes a su primogénito dejando ver sólo pequeños detalles acerca del crecimiento de su hija, sin embargo, algunos medios han optado por saltarse el pedido de la familia.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner sobre la intimidad de su hija

Las celebridades han logrado ganarse el cariño de millones de personas que ven en ellos la idealización de lo que sería una relación amorosa ideal pero también se han vuelto blanco de las críticas para quienes no comparten muchas de sus decisiones personales. En redes sociales comenzó a crecer el rumor de que los padres de Índigo habrían decidido criar a su hija con un género no binario luego de que Camilo se refiriera a su primogénita en una entrevista como un bebé ‘neutral’.

El intérprete de ‘Tutu’ dio respuesta a las especulaciones en sus historias de Instagram, donde cuenta con algo más de 27,8 millones de seguidores, manifestando que recibió una gran cantidad de mensajes amenazantes y de odio por parte de algunos usuarios de internet debido al tema. “Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, explicó.

El cantante agregó que ambos ‘respetan profundamente a las personas que toman esta decisión’, pero aclaró que no es su caso. “Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías (…) Pensábamos no pronunciarnos y dejarlo pasar como las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc... Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos”, agregó.