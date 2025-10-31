Ritvales 2025: programación por días, horarios, cómo llegar y más

Fotografía cedida por Breakfast Live que muestra el festival de música electrónica al aire libre más grande de Colombia, en Medellin (Colombia). Ritvales, el festival de música electrónica al aire libre más grande de Colombia, presentó el cartel de su edición 2025, que se celebrará en Medellín el 1 y 2 de noviembre con más de 60 artistas internacionales como la belga Charlotte de Witte, la estadounidense Sara Landry y el británico Damian Lazarus. EFE/ Breakfast Live Foto: EFE - Breakfast Live

Durante dos días, el Parque Norte se convertirá en un espacio sensorial con cuatro escenarios, intervenciones visuales y áreas de descanso que reúne leyendas internacionales con lo mejor del talento local y que fusiona sonido, arte, comunidad y naturaleza. En esta oportunidad, la ‘Ciudad de la eterna primavera’ recibirá a grandes exponentes del techno, house, melodic techno, trance y afrohouse.

Entre los artistas que se presentarán, están:

Charlotte de Witte , ícono del techno global

Adriatique , dúo suizo que ofrecerá un set extendido exclusivo

Polo & Pan , con su vibrante fusión de house, pop y psicodelia

Sara Landry , figura ascendente del hard techno

Adam Beyer , referente internacional y fundador del sello Drumcode

Damian Lazarus , curador y DJ de renombre del circuito house

KI/KI , reconocida por su propuesta de trance contemporáneo

Anfisa Letyago, Mahmut Orhan, Sebastian Leger B2B Roy Rosenfeld, Bart Skils B2B Konstantin Sibold, Enrico Sangiuliano, Kevin de Vries y Kölsch completan una alineación de lujo.

Programación por días

Día 1 – Sábado 1 de noviembre

Con el lema “melodías profundas y atmósferas hipnóticas”, el escenario principal “Vortex” será curado por el dúo suizo Adriatique y su sello X Recordings. Junto a ellos, se presentarán artistas como Guy Mantzur, Sara Landry, Mahmut Orhan y Alexa, entre otros, todos explorando una mezcla de sonidos melódicos, techno y fusiones electrónicas.

Día 2 – Domingo 2 de noviembre

Este día estará dedicado al “techno y la vanguardia”. El sello Drumcode, junto a su fundador Adam Beyer, se encargará de curar el escenario Vortex. En este espacio, se presentarán artistas como Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Bad Boombox y el emocionante b2b de Dubfire con Damián Lazarus.

¿Cómo llegar al Parque Norte en Medellín para Ritvales 2025?

Puedes hacer uso del metro de la ciudad que estará abierto en los siguientes horarios:

Sábado de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

Domingo y lunes festivo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Puedes bajarte en la estación Universidad. Las escaleras occidentales de la estación del metro estarán conectadas exclusivamente para el acceso y la salida del festival.