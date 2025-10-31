Logo El Espectador
Ritvales 2025: programación por días, horarios, cómo llegar y más

Durante este fin de semana, Medellín vivirá el festival más importante de música electrónica. Esta edición reunirá a más de 60 artistas. Detalles.

Redacción Vea
31 de octubre de 2025 - 11:28 p. m.
Fotografía cedida por Breakfast Live que muestra el festival de música electrónica al aire libre más grande de Colombia, en Medellin (Colombia). Ritvales, el festival de música electrónica al aire libre más grande de Colombia, presentó el cartel de su edición 2025, que se celebrará en Medellín el 1 y 2 de noviembre con más de 60 artistas internacionales como la belga Charlotte de Witte, la estadounidense Sara Landry y el británico Damian Lazarus. EFE/ Breakfast Live
Foto: EFE - Breakfast Live
Foto: EFE - Breakfast Live
Durante dos días, el Parque Norte se convertirá en un espacio sensorial con cuatro escenarios, intervenciones visuales y áreas de descanso que reúne leyendas internacionales con lo mejor del talento local y que fusiona sonido, arte, comunidad y naturaleza. En esta oportunidad, la ‘Ciudad de la eterna primavera’ recibirá a grandes exponentes del techno, house, melodic techno, trance y afrohouse.

Entre los artistas que se presentarán, están:

  • Charlotte de Witte, ícono del techno global  
  • Adriatique, dúo suizo que ofrecerá un set extendido exclusivo  
  • Polo & Pan, con su vibrante fusión de house, pop y psicodelia  
  • Sara Landry, figura ascendente del hard techno  
  • Adam Beyer, referente internacional y fundador del sello Drumcode  
  • Damian Lazarus, curador y DJ de renombre del circuito house  
  • KI/KI, reconocida por su propuesta de trance contemporáneo  
  • Anfisa LetyagoMahmut OrhanSebastian Leger B2B Roy RosenfeldBart Skils B2B Konstantin SiboldEnrico SangiulianoKevin de Vries y Kölsch completan una alineación de lujo.  

Programación por días

Día 1 – Sábado 1 de noviembre

Con el lema “melodías profundas y atmósferas hipnóticas”, el escenario principal “Vortex” será curado por el dúo suizo Adriatique y su sello X Recordings. Junto a ellos, se presentarán artistas como Guy Mantzur, Sara Landry, Mahmut Orhan y Alexa, entre otros, todos explorando una mezcla de sonidos melódicos, techno y fusiones electrónicas.

Día 2 – Domingo 2 de noviembre

Este día estará dedicado al “techno y la vanguardia”. El sello Drumcode, junto a su fundador Adam Beyer, se encargará de curar el escenario Vortex. En este espacio, se presentarán artistas como Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Bad Boombox y el emocionante b2b de Dubfire con Damián Lazarus.

¿Cómo llegar al Parque Norte en Medellín para Ritvales 2025?

Puedes hacer uso del metro de la ciudad que estará abierto en los siguientes horarios:

Sábado de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

Domingo y lunes festivo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Puedes bajarte en la estación Universidad. Las escaleras occidentales de la estación del metro estarán conectadas exclusivamente para el acceso y la salida del festival.

