Rock al Parque 2023, una historia que se canta y se toca

Festival Rock al Parque 2022 Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Rock al Parque, el festival gratuito de rock más grande de Latinoamérica, tendrá sus ya habituales tres tarimas. Tres escenarios que son como un sello: Plaza, Bio y Eco. Estos escenarios serán testigos de un cartel de artistas emergentes, reconocidos y emblemáticos, en una programación construida a partir de la historia del festival, su público, las características que lo definen, las nuevas apuestas, las necesidades de la escena musical de la ciudad y la actualidad de la región y del mundo.

El inicio

La primera edición fue en 1995, gracias a los Encuentros de Música Juvenil que se realizaron en el Planetario Distrital unos años antes. Muchos no lo saben, pero esos encuentros fueron iniciativa de Mario Duarte, vocalista de La Derecha. Las bandas locales se fueron acercando, pero había dos géneros en particular que sobresalían del resto: el metal y el rock. Fue así como poco a poco se consolidó el festival que a lo largo de su historia ha tenido como campamento base varios espacios públicos de la ciudad, como La Media Torta, el Parque Simón Bolívar, el Parque Estadio Olaya Herrera y la plaza de toros La Santamaría. Por la pasarela de Rock al Parque han desfilado grupos de culto como Aterciopelados, La Derecha, Bruma Sólida, Catedral y Zigma.

Durante casi treinta años, este festival se ha convertido en un referente de todo el continente y ha traído cientos de artistas que hoy hacen parte de su historia.

Del 11 al 13 de noviembre, el Parque Simón Bolívar recibirá a los asistentes, que nuevamente se unen a este homenaje al rock y a la ciudad. “Tendremos artistas que por primera vez estarán en el festival, otros que volverán tras su gran acogida en ediciones anteriores, pero ahora siendo más conocidos, y algunos destacados en lo que ha sido el último año en el mundo de la música a nivel nacional. También se tendrán estilos que no se habían presentado y una propuesta arriesgada que permitirá disfrutar de diferentes opciones”, señala Héctor Mora, miembro de la Gerencia de Música de Idartes.

El cartel

El cartel rockero bogotano, que llega al festival gracias al proceso de convocatorias que lidera Idartes, estará este año representado por Ensamble Arsis, Latenaz, No Dependiente, Info, Munnopsis, Alto Grado, Ataque de Pánico, Epilepsia DC, Armenia, The Perro Boyz, Tears of Misery, Mashkhera, Los Pangurbes, Poison The Preacher, Frailejón, Thelemata, La Real del Sonido, Southern Roots, Desgobierno y Libre Elección.

Los bogotanos compartirán tarimas con nueve bandas del resto del país, entre las que se destacan Júnior Zamora, de Cali; Eshtadur, de Pereira, y Los Árboles, de Medellín, además de 35 agrupaciones de Estados Unidos, España, Costa Rica, México, Suecia, Chile, Canadá, Dinamarca, Venezuela, Argentina, Perú y Bélgica. Asistentes y espectadores podrán disfrutar de los espectáculos ofrecidos por destacados artistas internacionales del género como Los Auténticos Decadentes, Julieta Vanegas, Saratoga, Overkill, Ana Curra, In Flames, Los Calzones, Los Pericos, The Ocean y Tijuana No, y nacionales como Aterciopelados, Javier Alerta, LosPetitFellas, Eshtadur, Júnior Zamora, Los Árboles, Armenia y Tears of Misery, entre otras.

Las críticas nunca faltan. Hace ya varios años la revelación del cartel del Rock al Parque genera cierta controversia por algunos artistas que no son exactamente rockeros. Los críticos señalan que el festival ya no es rock, que perdió su esencia, que ya no es igual, entre otras cosas que se dicen en cada edición y que encuentran algún altavoz en redes sociales y para algunos es chocante que una artista pop como Julieta Venegas haga parte del cartel.

“Dejen morir a Rock al Parque, mátenlo, acaben con él… no porque me disguste, no porque esté en desacuerdo, sino porque siento que está muy desgastado después de casi 30 años. Cojan ese presupuesto que están metiéndole a un festival tan grande y distribúyanlo en eventos más pequeños; pueden hacer uno de solo metal donde no se les meta La Etnnia, ni LosPetitFellas, otro de solo punk, y otro crossover donde pueda salir Julieta Venegas después de una banda de metal y no pase nada”, comentó Álex Borda, de Paranoid Metal Radio.

Lo cierto es que así como Julieta Venegas, artistas de la escena alternativa como LosPetitFellas, Daniel, Me Estás Matando y Júnior Zamora harán parte de esta edición con sus propuestas, como lo hicieron en años anteriores Afrolegends, Francisca Valenzuela, Ximena Sariñana y Juanes.

Algunas recomendaciones

Como es lógico en festivales y eventos masivos, hay algunos elementos que se pueden ingresar sin problema, como ponchos para la lluvia, maletas pequeñas, sombrillas pequeñas, gorras, gafas de sol y protector solar. Así mismo, hay otros que están prohibidos como cigarrillos, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas, alimentos, cuchillos, armas y cadenas, carpas de camping, bicicletas, drones y cámaras profesionales.

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes al festival Rock al Parque de este fin de semana, la Policía Metropolitana de Bogotá dispondrá de mil uniformados, entre hombres y mujeres, para que acompañen la jornada, en la que se espera un aforo de 300.000 personas por día.