Rock y reggae: así es el nuevo álbum de Sting

Daniela Suárez Zuluaga

Este año, Sting y el cantante jamaiquino Shaggy unieron sus fuerzas y talentos para traer a tierra el nuevo álbum llamado 44/876. Con gran influencia del reggae, este trabajo discográfico de 12 canciones saca a la luz un nuevo estilo musical en el que Sting se atreve a experimentar con nuevos sonidos.

El reggae siempre ha sido una de las grandes influencias de Sting, artista británico que tiene una trayectoria reconocida en el mundo del rock y el pop rock.

“Siempre he estado influenciado por la música caribeña. Crecí en Inglaterra en los años cincuenta escuchando blues y reggae. Estaba familiarizado con ello, sobre todo por su carácter revolucionario y su capacidad para darle la vuelta al rock and roll”, afirma el artista en una entrevista a Efe.

La colaboración con Shaggy en este álbum no estaba planeada. Según Sting, coincidir fue algo meramente accidental. Los dos artistas habían hablado hace unos meses sobre el video de una de las canciones del álbum, Don’t Make Me Wait, que ya lleva dos meses aproximadamente en Youtube y está a punto de llegar a diez millones de reproducciones. Desde ese momento, el inglés pensó que era una excelente idea implementar el talento de uno de los artistas más reconocidos en el mundo del reggae, como es el caso de Shaggy, quien ganó en 1995 un Grammy por su álbum Boombastic.

De la unión de estos dos países, Jamaica e Inglaterra, surgió el nombre del nuevo álbum 44/876, que es la unión de sus prefijos telefónicos. “No creo que la gente se vaya a sorprender de que Sting haga reggae, pues The Police estuvo muy influenciado por esta clase de música. Puede que en papel veas las dos palabras y sea una loca combinación, pero cuando lo piensas no lo es tanto”, agregó Shaggy.

En su paso por The Police, Sting también llevó la influencia del reggae tanto con él como con la banda. Sus seguidores lo saben, por canciones como Roxanne, que fue un éxito por la mezcla de ritmos rockeros y caribeños. Al igual que Walking on the Moon, que tiene la esencia del reggae inmersa en su ritmo.

La conexión que tuvieron los dos artistas para hacer este nuevo álbum es inexplicable. Sting conoce a Shaggy desde hace menos de un año y aun así logró congeniar con él perfectamente, sacando este producto inclinado por completo hacia el reggae. El artista británico, de hecho, admite que una de sus grandes influencias musicales es Bob Marley.

“El público ha respondido muy bien a lo que ha escuchado, creo que les gusta la energía que transmitimos. Es una amistad verdadera, no algo que intentemos fingir. Creo que a la gente le gusta eso, que seamos personas de diferentes culturas y de distintas partes del mundo haciendo música juntos”, agregó Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner. Ambos artistas tienen públicos diferentes, pero, al parecer, 44/876 ha hecho que estos dos nichos distintos congenien.

El artista británico asegura que trabajar con Shaggy le ha enseñado a ser más libre y espontáneo a la hora de hacer música. El jamaiquino tiene en su esencia la habilidad de componer y escribir una canción prácticamente de la nada, mientras que el ritmo de Sting es más pausado. Crear con Shaggy lo ha vuelto más hábil y arriesgado.

El álbum 44/876 trae consigo un cambio significativo en el estilo que el artista inglés ha implementado a lo largo de su vida. El ritmo que imponen varias canciones de este nuevo álbum es una mezcla entre dancehall y reggae, lo que hace que sean más rápidas y movidas. En su carrera como solista, Sting se ha caracterizado por la suavidad en sus composiciones, como es el caso de Englishman in New York o Shape of My Heart. Con Shaggy de su lado, sigue destruyendo fronteras. Canciones como It Wasn’t Me y Repent ponen al artista jamaiquino como uno de los más movidos en el mundo del dancehall, junto a Sean Paul.

La fusión de estos dos artistas ha generado expectativa en el ámbito de la música. Sin embargo, ambos han dejado abierta la posibilidad de una gira de presentación del nuevo álbum en unos meses. 44/876 ya está a la venta y disponible en plataformas digitales como Deezer, Spotify y, por supuesto, Youtube.