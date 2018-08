Rocka, la voz de los jóvenes en Rock al Parque

Jorge Enrique Marciales Acosta

En 2012, Julián Orrego y Sergio Suzarte comenzaron una nueva etapa de sus vidas, después de diez años tocando juntos en el Sie7e, su grupo anterior, decidieron conformar Rocka, una agrupación de rock que refleja el dinamismo y la fuerza de Bogotá. Seis años después de la creación de la banda, se presentaron por segunda vez en Rock al Parque, el festival gratuito al aire libre más grande de Latinoamérica, organizado por la Alcaldía a través del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

Siendo fiel a su nombre, Rocka inició pisando fuerte en las emisoras colombianas, ubicándose en el primer lugar de sintonía durante más de seis semanas con su sencillo debut Quimera. Desde entonces, no solo mantuvieron la fanaticada que los siguió durante su etapa en la banda anterior, también, poco a poco, han logrado captar nuevos seguidores que los han llevado a darse a conocer en otros países latinoamericanos como México.

“Yo ya conocía a Julián desde que estaba en el Sie7e, los escuché en el colegio con canciones como Ileso y No lo ves. Aunque no me gustó que se separarán, es chévere ver cómo siguen trabajando en el rock; acá estamos apoyándolos”, cuenta Alex Rodríguez, asistente del festival.

Como él, aproximadamente 3.000 personas, principalmente entre los 16 y 30 años, se acercaron al Escenario Lago, en el Parque Simón Bolívar para disfrutar de un concierto en el que los jóvenes encontraron la oportunidad de cantar a todo pulmón.

“Para nosotros es muy bonito mantenernos como ejemplo para las generaciones que vienen atrás. El público sigue siendo nuevo y joven, eso es muy bacano porque quiere decir que nos mantenemos vigentes, significa que aún somos fuertes en una escena que nos respeta; ahora tenemos una responsabilidad más grande, dar el siguiente paso y proyectarnos internacionalmente”, explica Julián Orrego, vocalista de la banda.

Canciones como Ileso y Vacíate formaron parte del repertorio, en un concierto en el que Julián no dudó en salir del escenario y meterse a “poguear” con el público, una marca registrada del artista quien lo ha repetido en los últimos festivales en los que ha tocado: “me vuelvo uno más y eso nos da una inyección de energía que siempre se necesita”, expresó el artista.

Rocka es una de las bandas seleccionadas a través de la convocatoria distrital del Idartes. En lo referente a este tema, los integrantes del grupo cuentan que “el proceso es algo que tuvieron que realizar, desde lo burocrático hasta las audiciones. Es algo con el estado y eso está bien, al final es para el público y para los colombianos, toca meterle toda para pasar el filtro de los jurados como se debe”.

“Hoy la vida me lleva muy lejos, siento que si doy un paso sin soñar soy un fracaso”, fragmento de la canción Desaparezco

Esta frase puede expresar la filosofía de Rocka, una mentalidad que los ha llevado a posicionarse como referentes de la escena rock bogotana y que quieren inculcarles a los jóvenes, pues, según ellos, “el camino es de los que son constantes no de los mejores”.

“Lo importante es seguir los sueños, cuando uno quiere la música hay que pasar por lo que sea para llegar a donde tengan que llegar, y si el sueño es el rock and roll para adelante. Toca creer en uno mismo y hacerlo de la mejor forma posible”, comentan.

Actualmente, la banda se encuentra promocionando Pulso, un nuevo álbum con el cual mantienen la bandera fuerte del rock and roll, y en el que los solos de guitarra de Sergio Suzarte, las distorsiones pesadas de Miguel Rebolledo, la energía de la batería de Marco Rodríguez Mayeyo, junto con la base del bajo de Camilo Torres y la potencia de la voz de Julián Orrego, le dan espacio a letras fuertes que hablan de revolución y reflexionan sobre “el momento oscuro de la sociedad en el que ya nada sorprende”.

El 15 de septiembre, serán una de las 32 bandas que se presentarán en el Día del Rock Colombia.