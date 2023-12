Roger Waters en Colombia: una despedida gloriosa

Roger Waters es cofundador de la banda Pink Floyd. Foto: Cortesía: Kate Izor

Roger Waters es el gran conceptualista detrás de Pink Floyd. Cofundó la banda de rock progresivo a mediados de los años sesenta, y tras la partida de su líder y compositor, Syd Barrett, en 1968, tomó la batuta como vocalista, compositor y principal artífice de extraordinarios álbumes temáticos, como The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975) y The Wall (1979).