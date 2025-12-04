Logo El Espectador
Rosalía confirmó concierto en Bogotá para 2026: lugar, fecha, precios y más

Bogotá será la única escala del ‘Lux Tour’ en Colombia, un show con el que la artista presenta su nueva etapa musical.

Daniel Guerrero Aldana
Daniel Guerrero Aldana
04 de diciembre de 2025 - 07:53 p. m.
Foto: GettyImages - GettyImages
Rosalía volverá a Bogotá como parte de su esperado ‘Lux Tour’, la gira con la que presentará su nuevo proyecto musical en escenarios de América y Europa. El anuncio marca el regreso de una de las artistas más influyentes del pop global, cuya propuesta escénica ha evolucionado hacia espectáculos que mezclan sonido, visuales y conceptos artísticos de gran formato.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Cuándo y dónde es el concierto de Rosalía en Bogotá?

El show está programado para el 16 de julio de 2026 en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes y frecuentados de la capital. La presentación hará parte de la primera etapa del ‘Lux Tour’, que la llevará por varias ciudades antes de continuar con el tramo europeo.

Esta será la segunda vez que la catalana actúa en este escenario: su debut en el Movistar Arena ocurrió en 2022 durante el ‘Motomami World Tour’. Ahora, regresará con un montaje renovado y un repertorio centrado en su nuevo álbum.

Precios y fechas de venta de boletas para el concierto de Rosalía en Bogotá

De acuerdo con la información oficial del evento, la venta de entradas se realizará en varias etapas y comenzará en los días previos al lanzamiento para el público general. La primera fase será la Preventa Artista, disponible desde el martes 9 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.. Luego seguirá la Preventa Movistar Total, habilitada desde el miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a.m.

Ese mismo día iniciará también la Preventa Bancos Aval, con el mismo horario, y finalmente las boletas para público general estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

Los precios oficiales por localidad son los siguientes:

  • Tribuna Fan Sur: $739.000 + $132.000 de servicio (total: $871.000)
  • Piso 2 (202–206 y 214–218, primeras seis filas): $539.000 + $97.000 (total: $636.000)
  • Piso 2 (202–206 y 214–218, últimas filas): $499.000 + $90.000 (total: $589.000)
  • Piso 2 (207–213): $469.000 + $84.000 (total: $553.000)
  • Platea: $439.000 + $79.000 (total: $518.000)
  • Piso 3 (306–314): $279.000 + $50.000 (total: $329.000)
  • Piso 3 (302–305 y 315–318): $239.000 + $43.000 (total: $282.000)

El aforo por sección también fue detallado, con Tribuna Fan Sur como la zona más limitada (155 personas) y Platea como el espacio con mayor capacidad, con 3.200 cupos. La edad mínima para ingresar al concierto es de 12 años.

Con este anuncio, Rosalía suma a Bogotá en una gira que promete ser uno de los tours más comentados del 2026, no solo por su producción sino por el enfoque conceptual que ha caracterizado esta nueva etapa artística.

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com

