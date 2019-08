Rosalía y J Balvin ganan el MTV VMA 2019 por “Con altura”

Redacción música

J Balvin posa con su 2019 MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, New Jersey. AFP

Rosalía y J Balvin ganaron "Con altura" el MTV Video Music Awards 2019 (VMAs) en la categoría Latin (mejor videoclip latino), en la que competían con Anuel AA, Karol G (“"Secreto"), Bad Bunny y Drake ("MIA"), benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin (“"I Can’t Get Enough"), Daddy Yankee y Snow –("Con Calma”") y Maluma ("Mala Mía"). (Puede ver: Así fue la presentación de J Balvin y Bad Bunny en los MTV Video Music Awards 2019 (VMAs)).

La cantante española, vestida con un entallado traje negro con cristales del mismo color, expresó el "honor increíble" de estar en dicha gala, viniendo desde su Barcelona natal, y dio las gracias por la oportunidad de actuar allí. (Le puede interesar: "Con altura" de Rosalía y J Balvin, entre las diez mejores canciones de 2019 según Time).

Rosalía y J Balvin en los MTV Video Music Awards 2019 (VMAs). AFP

"Gracias, no lo esperaba. Gracias porque es un honor increíble. Vengo de Barcelona y me siento feliz por representar lo mejor de mi cultura. Gracias por dejarme cantar esta noche y cantar en español”, dijo Rosalía sobre el escenario". (Puede leer: Rosalía ubica la música en español entre lo más visto de YouTube).

J Balvin tenía dos nominaciones en dicha categoría, otra de ellas con "I Can't Get Enough", en la que el colombiano actúa junto a Benny Blanco, Tainy y Selena Gómez.



El colombiano afirmó estar "superorgulloso de ser latino ahora mismo", un mensaje claramente político, y dedicó su discurso para pedir colaboración y luchar contra los incendios que están arrasando el Amazonas. (Galería: Las mejores presentaciones de los MTV Video Music Awards 2019 (VMAs)).



"Necesitamos ayuda para el Amazonas porque está ardiendo", afirmó, dando las gracias por su premio.

Rosalía, además de en esta categoría, estaba nominada a Mejor nuevo artista, Canción del verano y Mejor colaboración, en estas dos últimas también gracias a "Con Altura".



La canción se ha convertido en una de las más escuchadas esta temporada y, además de aparecer en los primeros puestos de las listas de ventas, también lo hace en la "playlist" personal del expresidente estadounidense Barack Obama.



"Con altura" es el tema más escuchado de la artista catalana en Spotify, donde acumula más de 230 millones de escuchas, mientras que en YouTube ya suma más de 760 millones de reproducciones.



Por su parte, J Balvin también está presente en la clasificación de Mejor Vídeo Dance, gracias a "Say My Name" con David Guetta y Bebe Rexha.

Los MTV Video Music Award (VMAs) se celebran en Newark (Nueva Jersey, EE.UU.) y son presentados por el comediante, actor y autor de best-sellers Sebastián Maniscalco.

Entre los nominados de esta edición destacan Ariana Grande (10 nominaciones), Taylor Swift (10 nominaciones), Billie Eilish (9 nominaciones), Lil Nas X (8 nominaciones), Halsey (6 nominaciones), Shawn Mendes (5 nominaciones), entre otros, o la española Rosalía, que además de actuar durante el evento, aspira a convertirse en ganadora en las categorías de "Mejor artista revelación", "Mejor artista latino" y "Mejor coreografía".

La gala abrió con Taylor Swift y siguió con Shawn Mendes. Durante la noche se esperan presentaciones de Camilla Cabello, Lizzo, Lil Nas X, Bad Bunny, Ozuna, Big Sean, A$Ap Ferg, J Balvin, H.E.R., Normani, Jonas Brothers y Rosalía. Por su parte, Missy Elliot recibirá el premio especial “Michael Jackson Video Vanguard Award” y también actuará en vivo en el show.

Entre los presentadores destacan Billy Ray Cyrus, French Montana, Hailee Steinfeld, Ice-T, John Travolta, Lenny Kravitz o Salt-N-Pepa.