Royal Blood, brillo en la oscuridad

Mike Kerr (L) y Ben Thatcher de Royal Blood actúan en el escenario durante KROQ Almost Acoustic Christmas 2017 en el Foro el 9 de diciembre de 2017 en Inglewood, California. Foto: Getty Images for KROQ - Kevin Winter

Hace seis años Royal Blood se dejó ver por primera vez en Colombia como parte del festival Estéreo Picnic. Fue una buena oportunidad para que miles apreciaran su forma de hacer rock directo decorado con melodías pop. La voz de Mike Kerr se acopla al vértigo de su bajo eléctrico. Atrás es respaldado por la pesada batería de Thatcher.

El dúo se conformó a principios de 2013 cuando Kerr regresó de un viaje a Australia y Thatcher lo recogió en el aeropuerto. Se las arreglaron para hacer su primer show al día siguiente y así empezaron a componer material pese a estar limitados a solo dos instrumentos. Kerr se las ingenió para a través de pedales y otros efectos sacar de su bajo un sonido que equiparara la distorsión de la guitarra eléctrica.

Con su disco debut, “Royal Blood” (2014), la dupla se hizo notar con fuerza. Un primer lugar en el Reino Unido junto a altas posiciones en las listas de Billboard condujeron a que la prensa angloparlante hablara de la “banda llamada a renovar el rock con el amparo de la nueva generación”.

A principios de 2015, Royal Blood ganó el codiciado premio al Mejor Grupo Británico en los Brit Awards. El grupo recibió el trofeo de las manos de un confeso admirador, ni más ni menos que el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, quien declaró que su música es como “lava saliendo de un volcán”.

Hoy, con cuatro álbumes lanzados, sus canciones no pierden chispa. Tal vigencia será corroborada en esta inminente actuación en Bogotá, a donde regresan con “Back to the Water Below”, su más reciente trabajo discográfico editado en septiembre pasado.

En esta grabación autoproducida se pueden escuchar nuevas capas sobre su tono sombrío característico. Pianos y guitarras acústicas matizan el punch de los tambores. Aquellas envolventes líneas de bajo de Kerr persisten. Él también amplió su espectro vocal, con estribillos efectivos aquí y allá para bordear un disco ambicioso.

Pero si de pretensiones se trata, Kerr parece tener todo claro. “Nos importa más sentir más el presente que saber adónde queremos ir”, recalcó a la publicación inglesa NME promocionando es disco. “En este momento estamos tocando mejor que nunca y nos sentimos fuertes creativamente. Tan pronto como esa sensación desaparezca, es hora de tomar un descanso o parar porque la cola para reemplazarnos es muy larga”.

Datos del concierto

Fecha: Viernes 5 de abril de 2024

Lugar: Teatro Royal Center – Carrera 13 # 66-80

Hora: 8:00 p.m.