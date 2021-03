Sael, guiado por la pasión musical

El artista quiere mostrar que en Argentina se hace reguetón, género con el que quiere conquistar al mundo y en especial a Colombia, donde tiene colaboraciones con cantantes como Greeicy y Manuel Turizo.

Sael es un artista argentino que decidió probar surte con su música en Colombia, ¿por qué tomó esa decisión?

Porque la última vez que fui a Colombia las personas me trataron con un cariño muy grande. Me encanta su cultura, el clima y estoy enamorado de Colombia. Es una plaza muy importante y quiero demostrarles que en Argentina también hay reguetón, que no solo viene de Puerto Rico.

Cuéntenos de “Mota”, su más reciente trabajo musical.

Mota es mi más reciente sencillo de discoteca. Es una canción que habla sobre estar con esa persona, de disfrutar el ahora, de no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy y esto que estoy haciendo me tiene muy contento. Tengo pensado lanzar un EP que se va a llamar El pibe y por ahora eso me tiene muy ansioso y al tiempo disfrutando el proceso.

¿Por qué sacar una canción para discoteca en una época en la que ese comercio está limitado?

Soy una persona muy de vibras y cuando siento que la canción me transmite alegría, me gusta expresarlo. Las personas lo pueden adaptar y en este tiempo complicado, subir el volumen y bailarlo en casa.

¿Qué significado tiene la música en su vida?

La música, como empecé desde muy pequeño, era lo que me alejaba de los problemas de la adolescencia y era mi propio mundo. Luego comencé a hacer beats y a componer. Llegó un punto en el que tenía todo, pero no tenía quién cantara. No me gustaba cantar, porque siempre era de esas personas que trataba de alejarse de las cámaras, pero luego agarré coraje y grabé mi primera canción, que se la mostré a mis amigos y a ellos les pareció muy buena. Hoy día la música ya me ha cambiado mucho y no tengo problemas de estar frente a una cámara o cantar en público.

¿Cómo llegó a la decisión de lanzarse como solista en 2020?

He sido muy autodidacta en la música. Yo mismo compongo, grabo y produzco. Me tomé el tiempo para mejorar mis composiciones y todo lo que involucra. Cuando ya pude viajar, fui a Medellín y conocí muchos estudios, después viajé a Miami, donde también he conocido a mucha gente. Creo que si no se dio antes, fue porque Dios lo quiso así.

Teniendo en cuenta que 2020 fue un año atípico, ¿cómo hizo para mantenerse en la música apenas empezando?

Precisamente porque me di cuenta de que tenía mucha música linda para mostrar. El año 2020 fue raro para todos, pero sentí que podía hacerlo por el mismo hecho de que había muchas personas en la casa pegadas a un celular o a un computador. Mis primeros temas venían en esa vibra de uno tirarse a la cama y escucharlos.

¿De dónde nació su gusto por la música urbana?

Desde los doce o trece años escucho reguetón, aun estando en la high school. En Argentina hay un movimiento que llegó hace unos años, que es el freestyle, el trap y el hip-hop. Tenía la necesidad de mostrarle también a la gente que no solamente hay esos movimientos, sino que también puede haber reguetón y que se puede exportar a cualquier país, por eso estoy tratando de abrir esa puerta.

Tiene una profunda admiración por J Balvin, ¿tiene su música alguna inspiración de lo que él hace?

Si, totalmente. José para mí es muy importante, tengo una amistad muy linda. Siempre que puedo hablo con él y saca su tiempo para responderme y me motiva mucho a que siga adelante y que no le baje a lo que estoy haciendo. Tener una amistad con él no es algo que se le da a todo el mundo. Obviamente, al momento de hacer mi música me siento inspirado por lo que hace, ojalá que pueda lograr lo que él ha hecho.

¿En el camino se ha encontrado con personas que le han dicho que no era posible lograr sus sueños?

Siempre están las personas que te dicen que aquello es imposible; incluso me pasaba con mi familia, porque al ser de una ciudad pequeña, Villa Mercedes, ubicada en la provincia de San Luis, no tenía cómo acceder a una buena computadora o un micrófono. Me decían que para dónde iba a ir porque no iba a lograr nada. En el fondo sabía que las cosas se podrían lograr. Me hice el de los oídos sordos y parte de lo que hago es para demostrarles a esas personas que se están poniendo excusas que sí se puede.

¿Qué planes tiene preparados para este año?

Mucha música para este 2021. Estoy incursionando en la forma de hacer una música mucho más neutral, para que una mujer se la pueda dedicar a un hombre y viceversa, o una mujer a otra mujer. Lo que intento es que mi música sea de libre interpretación para cualquier público. Quiero encontrarme y de darles la vuelta a esas cosas y creo que poco a poco lo voy logrando.

Hay personas que critican el género por considerarlo maltrato hacia mujeres, ¿cómo lidia con eso?

Es muy difícil. Lo que uno hace no le puede gustar a todo el mundo. Hay gente que piensa que es para denigrar, pero personalmente lo hago para alegrarle un mal día a una persona o tratar de subirle el ánimo a alguien en una fiesta.