Santiago Cruz lanza nueva versión en español y portugués de "Y si te quedas, ¿qué?"

Y si te quedas ¿Qué? (E se você ficar) es la segunda canción de La Primera Temporada de Elementales, el nuevo proyecto musical de Santiago Cruz y que en esta oportunidad presenta una versión en compañía de la cantante brasilera Ana Carolina. (Le puede interesar: Santiago Cruz: Desde mis lados más “Elementales”)

En palabras del propio artista “Es difícil hacer una reconstrucción de una canción que para muchos es intocable, pero de la que eres consciente que no puede faltar en un proyecto como este, eso me planteó un bonito reto al momento de definir con quién hacer esta reconstrucción de: Y si te quedas ¿qué? (E se você ficar)”

Ana Carolina es una cantante brasilera, compositora e instrumentista con más de 10 años de trayectoria, en la que se incluyen 11 discos que van desde la balada, pasando por el pop y versiones de los que han sido grandes éxitos de la música de su país. Ha tenido la oportunidad de hacer colaboraciones con Gilberto Gil, John Legend y Esperanza Spalding entre otros. (Le puede interesar: El satélite sinfónico de Santiago Cruz)

La razón por la que Santiago Cruz invitó a esta gran artista brasilera tiene una historia muy particular: Durante la producción de uno de sus álbumes, en Río de Janeiro, y ya en el momento de regresar a Colombia, el artista entró a una tienda de discos y pidió al encargado de la tienda que le recomendara cinco álbumes que no se pudiera perder de la música brasilera. Entre esos discos, le entregó uno de Ana Carolina en el que hacia versiones y duetos con Chico Buarque, Lulu Santos, Gilberto Gil y otros más. “Desde que la escuché me enamoré de su voz y de sus composiciones. Soñé con poder cantar con ella, y se hizo realidad en esta primera temporada de Elementales”.