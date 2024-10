Santiago Cruz, The Mills, Eminem y otros estrenos musicales este jueves

Santiago Cruz, The Mills y Eminem son algunos de los artistas con estrenos este jueves. Foto: Archivo Particular

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 3 de octubre:

La artista Inés Gaviria, que cuenta con una trayectoria de casi 20 años, lanza su sencillo “Bariloche”. El tema es un adelanto de su próximo EP “Universo”. La canción “es una fusión única de bolero pop, en la que Inés relata la historia de una persona que, sin darse cuenta, empieza a enamorarse y sueña con un futuro compartido. La canción refleja ese momento en el que la mente vuela y te ves viajando por el mundo entero con esa persona especial, llegando a lugares tan mágicos como Bariloche, bailando hasta el amanecer y disfrutando de cada segundo juntos” se lee en un comunicado.

Hamil lanza su más reciente sencillo “Si Te Vas”, una colaboración junto al artista Luister La Voz. El tema combina el género urbano con los ritmos del afrobeat. La canción fue compuesta por Hamilton Romero Tirado (Hamil), Luis Carlos Cabeza de Ávila (Luister La Voz), Fabián Esteban Berrio Hernández, David Barreto Pérez y Nicolás Rengifo Escobar. La producción estuvo a cargo de Miguel Ángel Urrego Tabares.

“Estoy muy feliz y agradecido de poderles presentar esta canción junto a mi colega Luister La Voz, ‘Si Te Vas’ es un tema que ha tenido una gran acogida en las redes sociales sin haber lanzado la canción, yo sé que más de uno se va a sentir identificado con este lanzamiento”, dijo Hamil.

Labia Fina, la agrupación liderada por Jairo Alfonso, lanzó este jueves “Tras la tormenta”, un adelanto de su álbum debut. La banda estrenará “Hasta la vida” en las próximas semanas. “Este disco tiene un significado especial para Jairo, ya que está inspirado y dedicado a su hijo, Pedro León. El álbum se concibe como una colección de ‘cartas musicales’ en las que el artista comparte su visión personal sobre el agradecimiento, la pérdida, el amor y la resolución de conflictos”, se lee en un comunicado.

El puertorriqueño JJay Flow colabora con el colombiano Juanse Navarro en el sencillo “Misión Secreta”. “Una colaboración que combina esos ritmos dinámicos del reggaetón y que marca las influencias de ambos artistas, creando así, una fusión única que seguramente cautivará a sus oyentes”, explican en un comunicado.

“Hacer música en Colombia es un importante avance en mi carrera, tener esta oportunidad me ha permitido colaborar con distintos artistas y grabar en prestigiosos estudios del país, algo que también me ha permitido seguir expandiendo mi trabajo en Puerto Rico en la escena musical. La colaboración con Juanse fue especialmente valiosa; su humildad y la profesionalidad de su equipo de trabajo fueron excepcionales, gracias a ellos, y a mi equipo, logramos crear un producto de gran calidad para el mercado”, dijo el puertorriqueño.

El rapero estadounidense lanzó la canción “Temporary” en colaboración con Skylar Grey. Eminem estrenó el sencillo y anunció que será abuelo, pues su hija Hailie Jade Scott Mathers, de 28 años, está embarazada. “Mucha gente me pregunta: ¿Tienes miedo a la muerte? y la verdad lo que más me asusta es no poder decirte todo lo que quiero cuando yo ya no esté aquí. Entonces, esta canción es dedicada a Hailie, para cuando llegue ese día”, canta el artista en el tema.

La banda de rock The Mills se unió a la artista Nati Boulier para la canción “Calma (Lado B)”. “Esta nueva entrega musical explora matices más íntimos y alternativos del rock, con influencias de pop y sonidos experimentales, brindando a los fanáticos una experiencia fresca y emocionante”, se lee en un comunicado.

De acuerdo con la agrupación, su nuevo sencillo no es solo una versión de “Calma”, sino que es “una interpretación completamente nueva que refleja la evolución de The Mills como banda y su búsqueda en innovación dentro del género”.

“Queríamos que esta versión mostrara una parte más introspectiva de la canción. Con Nati Boulier logramos crear algo especial, una interpretación que lleva ‘Calma’ a otro nivel, más profundo y emocional”, dijo el vocalista de la banda Álvaro Charry, conocido como Bako.

Los dos cantautores se unieron para grabar la canción “Tus Mejores Días”. El tema fusiona el pop con toques regionales. La canción “aborda la belleza de la vida, incluso en los momentos difíciles. Con un mensaje de esperanza, la letra anima a las personas a creer que, aunque enfrenten desafíos, siempre hay días mejores por venir. Inspirada en vivencias personales, la canción ofrece una perspectiva íntima y accesible”, según se lee en un comunicado.

La canción fue escrita por Nico Hernández, David Portela y Edgar Rincón “Makako”. La producción estuvo a cargo de Nico, quien ha sido un gran admirador de Santiago desde su infancia. Santiago Cruz y Nico Hernández se encontraron por casualidad en un estudio de grabación en Bogotá donde acordaron la colaboración.

