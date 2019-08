Sara Jaramillo, del género popular al pop urbano

Redacción música

¿Por qué escogió “Nunca estabas” para lanzarla en este momento de su vida artística?

Tenía esa canción grabada desde hace ocho meses y pienso que antes de lanzar un sencillo se deben tener al menos otras diez canciones para poder elegir el tema indicado. Además, vengo de cambiar de género, porque antes interpretaba música popular.

¿Qué conexión sintió con “Nunca estabas” para escogerla como su nuevo sencillo?

Sentí que tenía la letra que necesitaba en ese momento, porque habla de ese momento en el que la pareja nos descuida y aparece alguien más. La compuse hace como ocho meses junto con otros dos compositores.

¿Qué tanto cambió la canción desde su creación hasta su lanzamiento?

Cambia en el video musical, porque queríamos darle un matiz diferente. Lo que hicimos fue manejar las cinco etapas del perdón cuando se termina una relación.

¿Por qué esta canción tiene diferentes etapas como venganza, tristeza y perdón?

Hay una parte en la que habla acerca de lo que se perdió por descuidar a su pareja y culpa al otro. Ese tipo de historias les pasan a muchas personas, entonces el público se siente muy identificado. Igualmente, tiene una parte en la que es más calmada y triste.

¿Ha sentido evolución musical entre su más reciente lanzamiento y su anterior sencillo?

Son muy diferentes. La canción anterior fue una situación que me ocurrió a mí y siento que sí ha habido una evolución.

¿Fue difícil pasar de lo popular al pop urbano?

Sí. Fue muy difícil y duro darme cuenta de que el género en el que empecé no era el indicado, aunque estoy muy agradecida, porque pude estar en tarima, pero entendí que no me gusta cantarla sino escucharla; entonces decidí volver a empezar con la meta de no volver a equivocarme. Ahora estoy segura de lo que estoy haciendo.

¿Las canciones de música popular que interpretaba eran suyas o “covers”?

Saqué un álbum de diez canciones, de las que escribí cuatro, porque me gusta mucho componer. Además, en las presentaciones hacía covers que intercalaba con temas míos para darme a conocer entre el público.

¿Por qué antes hacía música popular?

He sido súper crossover. La música ha estado muy presente en mi familia, porque mi papá es melómano. Y por una rebeldía contra él decidí no cantar boleros, ya que me obligaba a cantar esa música tan triste cuando era muy pequeña, entonces me fui por la pasión que sentía por la música popular.

¿Qué tan duro fue incursionar en la industria musical?

Ha sido complicado, porque el género popular y el pop urbano han estado dominados por los hombres y hasta hace muy poco las mujeres se han abierto paso. Además, estoy haciendo música por amor.

¿Cómo escogió su siguiente sencillo?

Tenía siete canciones, pero no sentía que me movieran el alma y no cumplían con lo que quería. Un día le dije a un amigo que me ayudara a componer y salió la canción. Desde que la escribí, sentí que esa era.

¿Cómo se prepara vocalmente?

Me gusta prepararme mucho y por eso tomo clases de actuación, técnica vocal, danza y expresión corporal. En mi casa me enseñaron que todo lo que haga debo hacerlo bien. Mi pasión es la música, aunque estoy estudiando comunicación social.

¿Cuánto tiempo estuvo en Casa E?

Me daban ventoleras en la búsqueda de lo que quería hacer. Mi mamá me apoyó, porque le dije que quería ser actriz, pero me di cuenta de que había cosas que me gustaban y otras que no, pero todo eso me ayudó en mi búsqueda, además todo lo que he aprendido lo uso en mi música y presentaciones.

¿Qué piensa de las nuevas propuestas del pop urbano?

El pop es una mezcla con urbano y me parece muy bonito, porque el pop siempre está muy presente.

¿Es difícil ser artista?

Es muy difícil por la preparación mental que debes tener, porque tienes que exponerte a un público. Era muy penosa, pero vencí los miedos que tenía. Igualmente, es bien complicado estar expuesta a la opinión de la gente.

¿Qué proyectos tiene?

Nos presentaremos en Medellín y el lanzamiento de mi nuevo sencillo.