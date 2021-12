Sasha: el primer reguetonero persa

Sasha trabajará en Colombia con productores como Icon Music, los RudeBoyz y Los Prodigiez. / Archivo particular

¿Cuándo surgió Sasha como artista?

Sasha es un artista que se hizo a pesar de todas sus dificultades. Nací en Irán y muy joven tuve que salir de mi país por el trabajo de mi padre, que es diplomático. Con mi familia tuvimos que radicarnos en Venezuela, de ahí el dominio del español. En ese país crecí y me contagié fuertemente de la cultura latina y ahí fue donde nació mi amor por su gente, cultura y sobre todo su música, sus sonidos me cautivaron de tal forma que ahora canto en español. Hoy puedo decir que soy el primer reguetonero persa en el mundo.

¿Cómo recibieron en Irán su afición por la música latina?

No ha sido fácil porque, después de estar en Venezuela, regresé a mi país y aquí fue donde comenzaron los problemas. En Irán, la música y la libre expresión no van de la mano con el gobierno y, por lo tanto, fui apresado por las autoridades. Por esta razón me vi obligado a irme de nuevo de Irán. Actualmente me encuentro en España tratando de edificar una carrera musical, con el fin de compartir mi forma de hacer música con mi gente.

A propósito de eso, ¿cuál ha sido su trayectoria musical?

Mi carrera musical se ha desarrollado en muy poco tiempo, relativamente. Ya tengo más de diez canciones profesionales y espero que sean muchas más. En este momento, estoy vinculado con una de las más grandes disqueras del mundo con la que espero poder abrirme camino como artista y hacer lo que más me gusta.

Su más reciente canción se llama “Destino”, ¿cómo es la historia detrás de este tema?

Esta canción nació de mi cabeza y de todo mi equipo de trabajo, al que siempre vinculo en todos mis procesos. Para escribir Destino, me inspiré en una pareja de amigos que compartían conmigo sus momentos en Marbella. A partir de estas vivencias ajenas me nació la idea de contar esta historia de amor.

¿Cómo fue el proceso de producción de este tema y quiénes participaron en él?

La producción de esta canción estuvo a cargo de Chus Santana, uno de los grandes productores en España en este momento, la composición de la letra estuvo a mi cargo y conté con la colaboración de mi gran amigo colombiano Kalem.

¿Qué representa para usted este lanzamiento?

Sin duda, esta canción continúa demostrando mi evolución como artista del género urbano. Destino es la fiel muestra de mi crecimiento. También es una canción que me permitirá estar en movimiento dentro de la industria musical en una temporada importante para los músicos.

¿Por qué un artista como Sasha visita Colombia en estos momentos?

Colombia para mí es un referente, aquí están los más grandes, los mejores productores del género urbano. Quiero llevar mi música al siguiente nivel y para eso he venido a Colombia.

¿Con quiénes piensa trabajar en Colombia?

Trabajaré con grandes productores con los RudeBoyz, que han estado detrás de éxitos de Maluma, Shakira y Manuel Turizo; con Los Prodigiez (J. Cortés y Young Crunk), reconocidos por trabajar con artistas como Nicky Jam ChocQuibTown y Becky G, y también contaré con la ayuda de Icon Music, el reconocido colectivo que ha respaldado las carreras de Maluma, J. Balvin, Karol G., Piso 21, Andrés Cepeda, Juanes y Sebastián Yatra, entre otros.

¿Qué viene para Sasha en el futuro?

Seguir trabajando, seguir evolucionando como artista. Por ahora estaré concentrado en aprovechar todo lo que vine a hacer a Colombia.