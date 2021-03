Sat Colibrí, los alcances del pop consciente

El proyecto musical que lleva más de tres años de desarrollo ya grabó un álbum, “Interdimension”, en el que se transmiten mensajes en español e inglés.

¿Cómo nació el proyecto de Sat Colibrí?

El proyecto nació de un proceso de reconciliación conmigo mismo que tuve en 2018. Fue como una epifanía después de una tusa existencial profunda, que me permitió recoger y unir momentos de mi vida o vidas anteriores. Tuve una visión que se fue desarrollando poco a poco en mis meditaciones y que me ayudó a reconciliarme o a relacionarme más efectivamente con un mundo polarizado, hipermaterialista e intrascendente.

¿En que está inspirado su nombre?

Sat Colibri está inspirado en la palabra sánscrita Sat, que significa esencia inmutable, y que para mí es el lugar del que provienen todas las ideas que me escogen a mí como su canal y que presento en mi música. Y el “colibrí” es un animal espiritual y mitológico, que además de ser fascinante en su forma, en América Latina ha sido respetado y tratado como pájaro mensajero entre espíritus de este y otros mundos o planos espirituales. Es un animal mensajero o canal.

Desde Sat Colibrí se ha hablado de pop consciente, ¿qué es?

El pop consciente es música pop con un propósito superior, que es el de elevar la conciencia. Es música con mensajes que alimentan el ser, más allá del entretenimiento y que están dirigidos a los públicos más amplios.

¿Por qué apostarle a ser un exponente de este género?

Porque hoy más que nunca necesitamos inspirarnos entre nosotros para crear un mundo nuevo y ser quienes estamos llamados a ser, con nuestro mayor potencial, especialmente desde el amor. Lo que venimos haciendo como humanidad en algo está fallando, porque es insostenible, porque el planeta y nosotros estamos en una crisis sin precedentes, y la música popular nos debe ayudar a cuestionarnos e inspirarnos también sobre todo esto.

¿Cómo fue la exploración de sonidos que se conceptualizan en su álbum “Interdimension”?

Cada canción nació de las emociones que tuve durante el proceso de Sat Colibrí, especialmente de los viajes físicos, emocionales y hasta espirituales. Con esas emociones y sensaciones claras en mente, y en mi cuerpo también, me voy a mi estudio y me siento al teclado, o con la guitarra, o a veces incluso con el bajo, y con pedales y efectos, melodías y ritmos, busco los sonidos que más se parecen a esas sensaciones que la inspiraron. Es como una búsqueda guiada por ese feeling de lo que sentí durante mi experiencia.

¿Qué significa “Interdimension” para usted?

Para mí, Interdimension es un estado del alma, de nuestra alma colectiva. Estamos en transición entre las dimensiones que conocemos, que son tres, o cuatro si contamos el tiempo, y otras que sentimos, que intuimos, pero no tenemos cómo comprobarlo, más allá de los cambios que vivimos y de las matemáticas que sí las demuestran, aunque no logremos imaginarlas todavía.

¿Cuáles personalidades de la industria formaron parte del proceso de creación del álbum?

De las canciones lanzadas hasta ahora, Okraa ha sido el productor y Carlos Arturo Silva, de C1 Mastering, fue el ingeniero de masterización. Puede que en las próximas canciones presentemos sorpresas. De igual manera, Los Apus, que son mi banda, fueron parte clave del proceso.

¿Cuál es el mensaje que Sat Colibrí quiere transmitir en sus canciones?

El mensaje que quiero transmitir en mis canciones no siempre es el mismo, pero creo que sí hay coincidencias. Quiero proponer una forma distinta de vernos a nosotros mismos y nuestras capacidades para observar lo que nos rodea, que aunque siempre ha estado ahí como paisaje, contiene mensajes que de pronto no hemos descubierto hasta ahora.

¿Cómo fue el proceso de composición de su primer sencillo “The Song of Both Sides”?

En el viaje a la muralla china, en 2017, comprobé cómo los muros pueden volverse puentes, o puntos de encuentro y de unión. Esto me conectó con mi experiencia trabajando en construcción de paz, facilitando el encuentro entre víctimas de la guerra y desmovilizados en distintas regiones de Colombia. Además, el mundo estaba en una polarización creciente, y Colombia no era la excepción. Por esa época me inscribí en un concurso de poesía y participé con la letra, pero el concurso lo cancelaron, así que decidí volverla canción.

¿Por qué cantar en inglés y en español?

Porque quiero llegar al mundo entero con este mensaje y no voy a dejar que ser latino limite mi música a un territorio o a un idioma solamente. Además, he vivido en diferentes partes del mundo donde tuve que usar el inglés como mi primera lengua, así que resulta natural para mí.

¿Cuáles son las proyecciones de Sat Colibrí?

Por ahora estoy enfocado en hacer crecer el reciente lanzamiento Venice en su audiencia en Colombia, Estados Unidos, México, Perú y España, que son los países donde más está creciendo la audiencia. Además, estoy preparando una serie de conciertos virtuales y presenciales en Bogotá y otras ciudades. Quienes asistan podrán conocer las canciones inéditas del álbum.