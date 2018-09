“Satélite Cerati”, siete músicos cuentan cómo fue colaborar con el artista

Redacción música

Para un CD en homenaje a la banda The Police, Andy Summers y Gustavo Cerati se reunieron en Los Ángeles para crear "Tráeme la noche", la versión en español de "Bring On The Night", canción original de la histórica banda británica.

"El mareo", una de las colaboraciones más reconocidas del cantante, hará parte de "Satélite Cerati". La canción la hizo junto a Bajofondo, una agrupación de tango electrónico conformada por artistas uruguayos y argentinos.

Telefunka, banda mexicana de música electro-acústica también hace parte de este nuevo álbum. Junto a Cerati lanzaron "Electroshock", y recuerdan al cantante con gran cariño y admiración.

Cerati también trabajó en colaboración con Emmanuel Horvilleur, un cantante argentino nacido en Buenos Aires y conocido por formar parte de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas junto a Dante Spinetta. Juntos lanzaron "19" en el año 2007.

Colaboró también con su gran amigo Luis Alberto Spinetta, interpretando en vivo la canción "Bajan", que tiene en YouTube casi siete millones de reproducciones.

Entre los artistas que harán parte de este valioso compilado, también está la banda de rock argentina "No Lo Soporto", quienes junto a Cerati le dieron vida a "Nunca iré".

Leo García tuvo la oportunidad de trabajar con Gustavo Cerati además de tener una amistad cercana, y lanzaron "Tesoro" en 2005. Leo cuenta que la canción fue grabada en el estudio de Cerati.