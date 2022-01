Se cancela el Carnaval fest por reacciones al caso del aborto inducido

Carnaval fest Foto: Archivo particular

Ayer, 29 de enero, el festival anunció la cancelación del evento, que estaba programado para el 19 y 20 de marzo en Medellín.

La organización anuncia la cancelación del Carnaval Fest programado para el 19 y 20 de marzo, que este año llegaba a su versión # 16.



Agradecemos a quienes compraron su boleta confiando en nuestra organización, su dinero será reintegrado. pic.twitter.com/hTMgCvUksm — Carnaval Fest (@carnavalfestmed) January 30, 2022

Bandas que hacían parte del cartel como Superlitio, Los Petit Fellas, I.R.A. Punk y Margarita Siempre Viva, anunciaron a través de sus cuentas de Twitter, que se retiraban del cartel por “no compartir con el espíritu ni la filosofía de los organizadores del festival”.

A la gente de Medellín que esperaba vernos en tarima, les prometemos que haremos todo lo posible por volver pronto y poder compartir con ustedes! pic.twitter.com/f4Gy4O1Q85 — S U P E R L I T I O (@Superlitio) January 30, 2022

Todas estas renuncias y, al parecer, la inevitable cancelación del festival, se dieron debido a que, como le registró ese diario, después de dos años de proceso penal, el juez noveno de Antioquia, Adalberto Díaz Espinoza, absolvió en primera instancia al reconocido barrista paisa y baterista de la banda Tr3s de Corazón, Andrés Felipe Muñoz, por el delito de aborto no consentido. Poco después de conocer el fallo, Muñoz publicó un video en su cuenta de Instagram celebrando la decisión: “Un juez de la República me acaba de absolver y exonerar de cualquier responsabilidad por el delito que se me acusaba. En términos concretos: soy inocente. Estoy contento, estoy feliz, porque la justicia lo ha demostrado”.

En redes, la indignación de muchos ciudadanos creció a medida que se conocían más detalles del caso y, además, comenzó a pedírsele explicaciones, pero, sobre todo, acciones, a los artistas que se presentarían en este festival, junto con la banda.

Ayer, 29 de enero, y después de que se comenzaran a conocer muchas de las renuncias de las bandas, además de que se aclaró que Tr3s de corazón no participaría en el evento, el festival decidió cancelar.