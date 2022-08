¿Se molestó? Así reaccionó Elvis Crespo al video de “Neverita”, de Bad Bunny

El cantante de merengue, Elvis Crespo, dio su opinión sobre el reciente video de Bad Bunny en el que, al estilo de 'Suavemente', cantó su canción 'Neverita'. Foto: YouTube

Tras la publicación de su nuevo video, Bad Bunny, sigue demostrando que es parte esencial de las redes sociales, de los medios de comunicación y de la música a nivel mundial, pues después de un ‘tributo’ a, posiblemente, una de las canciones más conocidas en Latinoamérica, más y más usuarios se sumaron a las filas de seguidores del conejo malo.

“Neverita”, que es uno de los éxitos de su álbum “Un verano sin ti” de 2022, es la canción que ha dado de qué hablar en las últimas horas y la más reciente noticia, pues su video musical salió hace apenas un día y ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué fue lo que llamó la atención del video de Bad Bunny?

Aunque para muchos pasó desapercibido, para otros cientos de personas, el video de “Neverita” fue todo un tributo a la música latina y sobre todo, un tributo a Elvis Crespo, pues su montaje es igual al de la canción del cantante de merengue, que en el año 1999, sacó a la luz la canción “Suavemente”.

A hoy, el video de Elvis Crespo, tiene 162 millones de reproducciones en YouTube, que son el resultado de una carrera llena de reconocimientos y fama latina, además, de la reciente visibilidad que le dio Bad Bunny tras la publicación de su video.

Así fue la reacción de Elvis Crespo al video

Y como era de esperarse, las reacciones del cantante de merengue no se hicieron esperar por mucho tiempo, pues, a través de su cuenta oficial de Facebook, donde tiene más de 1 millón de seguidores, realizó un en vivo contando su impresión sobre el video y lo que pensaba del homenaje del que muchos internautas hablan.

“Nada, estoy aquí primeramente agradeciéndole a Dios por darme la oportunidad de vivir este momento presente, único e irrepetible. Ayer me entero de que benito lanza una canción de su álbum, ‘Un Verano Sin Ti’ que se titula ‘Neverita’ y la canción utiliza visuales inspirados en el video de ‘Suavemente’. La verdad es que me gusto muchísimo, me encanto. Es un artista de estos tiempos y con ese arraigo que utilice algo inspirado en mi arte, eso me hace sentir muy feliz y muy agradecido, por eso, y muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado esa parte de mi historia, como lo es el video de ‘Suavemente’”, fue lo que dijo Elvis Crespo ante el video de reguetonero.

Además de darle las gracias a Bad Bunny y demostrar su felicidad ante la sorpresa que causó este video musical, Elvis Crespo, contó que cuando grabó y conoció en primera persona el resultado de lo que sería el video final de ‘Suavemente’, no le gustó mucho el resultado.

“Impresionaste mi historia, porque cuando ese video, cuando el video de ‘suavemente’ a mí me lo presentaron, yo me deprimí, yo dije, “mira”, y de repente ese video se convierte en lo mejor que le pudo haber pasado a la canción, un video con estas características, un video muy particular y de veras que lo amo mucho”, fue lo que contó sobre la historia de este icónico video.

Su transmisión acabó después de agradecer nuevamente a Bad Bunny y dándole los mejores ánimos para su carrera musical. “A Benito le agradezco mucho y le deseo muchos éxitos en su carrera, que Dios lo bendiga, que sea un muchacho juicioso, que disfrute el momento, pero sin dejar de ser él y que me parece, que van por un muy buen momento y mi instinto me parece que es un muchacho muy humilde, muy sencillo”, finalizó diciendo el artista estadounidense.

Además de su mensaje a través de Instagram, el cantante dejó una reacción del video en su cuenta de TikTok, donde se ve gozando la combinación de géneros y la propuesta de Bad Bunny en su canción ‘Neverita’.