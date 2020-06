"Se va", lo nuevo de Tito El Bambino y Farruko

Alicia Civita (EFE)

La primera colaboración de Tito El Bambino y Farruko, lanzada este viernes bajo el título de Se va, es toda una celebración al amor propio y a la influencia del reggae en la música latina. Así la describieron los artistas a Efe durante la grabación de su video en Miami.

"Esta es una canción que defiende el amor a uno mismo. Es una despedida, pero con mucha autoestima", dijo Farruko en un descanso de la filmación, que se realizó en el complejo de edificaciones de Little River Studios, en el noreste de la ciudad.

"¿Quién no ha pasado por algo así, que lo dejen a uno? Prácticamente todo el mundo, pero la mejor actitud es celebrar lo que uno vale", indicó por su parte Tito el Bambino-El Patrón.

Precisamente, las dos estrellas puertorriqueñas de la música urbana en español, quienes se declararon grandes amigos, explicaron que se conocen desde hace muchos años y que para ellos trabajar juntos es una "verdadera celebración".

Entre bromas y confidencias, los artistas grabaron sus partes por separado y luego juntos en varias de las estructuras de los estudios, que incluyen casitas de playa, una especie de invernadero y una estructura de madera curada que se asemeja a un gran granero. (Lea: Cultura Profética: La voz del pueblo)

La idea era recrear el ambiente de costa, playa y relajación que se siente cerca del mar y que evoca el reggae. Y es que Se va está más cerca de Jamaica que del reguetón.

Musicalmente, este tema es hermano de Calma, el gran éxito de Pedro Capó, que cobró popularidad internacional en el remix con Farruko.

Los artistas aseguran que no se trató de un esfuerzo por subirse a la ola que provocó esa canción, sino de mantener vivo el movimiento del reggae en español, que ven como un homenaje al género musical que inspiró al reguetón.

"Toda mi música tiene un toque de reggae. Es la base de mi música, el reggae y el dance hall", explicó Farruko, quien hace dos semanas también formó parte de One World, One Prayer, el primer sencillo del nuevo disco de The Wailers, la banda que se hizo famosa con Bob Marley.

Por eso, su amigo Tito lo vio como el artista ideal para acompañarle en Se va, la primera canción en el género que considera la raíz del reguetón tradicional y "el abuelo de la música urbana en español de hoy en día".

"Desde que los jamaiquinos llevaron el reggae a Puerto Rico quedamos fascinados con la música, el mensaje y los ritmos", indicó el artista de 38 años, quien es considerado uno de los pioneros del reguetón, desde que formaba parte del dueto "Tito y Héctor", con Héctor El Padre.

"Me encantó desde niño y me encanta escucharlo. Me sumo a Farru para que vuelva a resurgir", indicó. El tema, coescrito por los dos artistas, fue producido por John Paul Villasana aka Jhon Paul "El Increíble".