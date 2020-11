Para festejar la época de navidad Universal Music lanza “Feliz Christmas”, un EP con diferentes canciones navideñas, que son interpretadas por estrellas de la música latina.

Para celebrar la época de navidad, el estudio de Universal Music dedicó el EP “Feliz Christmas” cargado de música con la magia de navidad. Son nueve canciones en total, cada una interpretada por una estrella latinoamericana, tanto en inglés como en español.

El primer clásico de la lista es “Santa Claus is comin’ to town”. Además está acompañado de un vídeo que ya está disponible.

Danna Paola - All I Want For Christmas

Luis Fonsi - Let it snow

Isabela Merced - Have Yourself A Merry Little Christmas

Nacho - Jingle Bells

Morat - Rockin’ Around The Christmas Tree

Greeicy - Silent Night

Cali y El Dandee - White Christmas

Mariah Angeliq - Last Christmas