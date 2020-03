Sebastián Yatra y Ricky Martin lanzan su nueva colaboración: "Falta amor"

CulturaOcio - Europa Press

El colombiano Sebastián Yatra y Ricky Martin lanzaron su nuevo sencillo y videoclip titulado: Falta amor. Por primera vez, los referentes de dos generaciones distintas se unen en una canción.

"Que yo iba a lastimarte y que no me iba a quedar

Que yo sería el culpable y que tú ibas a llorar

No es cierto, no es cierto, no es cierto".

La canción, escrita por Yatra y los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, es una nueva versión del tema original que formó parte del álbum de baladas que el colombiano lanzó en 2019 bajo el nombre de Fantasía.

Esta interpretación de Falta amor servirá como adelanto de la gira que llevarán a cabo juntos Ricky Martin y Enrique Iglesias, que empezará en septiembre y donde Yatra será el artista invitado.

Esta nueva versión de uno de los temas del álbum de baladas de Yatra también llega junto con un videoclip dirigido por el reconocido director Carlos Pérez.

"Cantar junto a Ricky Martin es una locura. Nunca pensé que podría ser posible en esta o en otra vida. No solamente es algo muy grande como latino sino también para cualquier persona que ama la música", destacó Yatra.