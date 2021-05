Seidy, la niña: “La música en mi vida es una forma de expresión”

La cantante, bailarina y actriz cubana presenta “Amigos con Derechos”, una canción irreverente que nace a partir de lo que actualmente es su vida, una vida en la que no tiene tiempo para el “drama” de las relaciones.

Seidy Cabrera, más conocida en el mundo artístico como Seidy, la niña, tiene un recorrido artístico amplio. Desde muy niña, en su Cuba natal, recibió formación en el arte de la danza, al lado de su tío materno, y en la academia. Estos estudios los continuó cuando, como muchos de sus compatriotas, llegó a vivir en Miami.

Siendo adolescente se le presentó su primera oportunidad al participar en un concurso que le permitió bailar en un programa de televisión. A partir de este momento se le abrieron las puertas del espectáculo, llegando a formar parte de importantes elencos de programas de televisión o de shows en vivo, como Sábado Gigante o Havana Nights Club, en Las Vegas, donde comenzó, sin proponérselo, su carrera en la actuación. A raíz de esta circunstancia, llegó a interpretar el papel protagónico en el show sobre la vida de Celia Cruz. El concurso “Viva la diva” la llevó hacia la música, esta vez como cantante. Fue así como, la ya bailarina y actriz, decidió lanzar su primer sencillo como cantante.

Sin embargo, el destino le tenía preparada una gran prueba: un par de días antes del lanzamiento un accidente automovilístico, que - aunque la otra conductora estaba bajo los efectos del alcohol- Seidy no tuvo la culpa, la mantuvo en coma durante un mes y le cambió la vida.

Fue una recuperación lenta, pero nunca se rindió y volvió a caminar, volvió a hablar e incluso a cantar, pero con una nueva voz. Debido al prolongado entubamiento que tuvo que soportar, su tono de voz cambió y hoy en día goza de un “rasping” sensual y poco común entre los artistas, que llama la atención por el sonido que emite.

Al verse recuperada, tanto mental como físicamente y darse cuenta que esta vez le ganó a la muerte, Seidy decide aventurarse una vez más en el arte para lograr cumplir su sueño y en 2018 lanza por fin, su primer sencillo, “Tumbao”, un remake de “La Negra Tiene Tumbao” de Celia Cruz, que se hizo viral en las plataformas y popular en radio, aún sin disquera y promotor.

El proyecto musical de Seidy “La Niña” se basa en un swing cubano al que le agrega elementos culturales como el trap que -desde que relanzó su carrera como artista- ha dejado ver en los diversos remakes que ha hecho de populares canciones, incluyendo varias de

Celia Cruz y el remix de “Joanna” (Afro B) que en la versión de Seidy se conoce como “Cubana”, haciéndole honor a sus raíces.

Hablamos con la artista sobre su nuevo lanzamiento y los planes que tiene organizados,

¿Cómo fue el proceso de creación y producción de “Amigos con derechos”?

La canción nació hace un año con mi productor personal y él me decía “Seidy tú tienes que componer algo que te describa a ti, pero que sea algo atrevido”. Normalmente mis canciones tienen tumbao, pero yo no sabía que podía escribir una canción tan explícita, nos pusimos a componer y en dos horas estuvo lista. “Amigos con derechos” es una canción que habla básicamente sobre mi vida, yo soy una mujer que está en el mundo del arte y no tengo tiempo para estar con un novio, un esposo o algo que me ate, por eso yo tengo amigos con derechos. Por lo general nosotras las mujeres no se les escucha decir eso, sino los hombres quienes lo dicen y no se les ve mal, pero las mujeres son muchas veces catalogadas mal. Sin embargo, yo me siento muy orgullosa de poder decir que tengo amigos con derechos y por eso me atrevo a levantar la voz por aquellas mujeres.

Cuéntenos sobre el mensaje que lleva implícito el video de la canción

El video tiene mucho arte es un poco yo representando a la mujer dominante, sexy, la que está en el otro lado. Y la que está en control. Mi mamá al ver la canción y escucharla me dijo que si yo me había vuelto loca y le dije que sí, que estaba muy explícita, que era fuerte, pero que es una canción real y soy yo. En esta canción me tocó usar mucho el doble sentido para poder dar el significado que quería. Usé un caballo para dar el símbolo de majestuosidad, grandeza y fuerza; asimismo al final del video es donde yo me despierto y parece como si todo hubiera sido un sueño. Con eso quiero hacer ilusión en que muchas personas se lo imaginan o sueñan con tener un amigos con derechos. Considero que mientras una mujer no tenga pareja está bien que pueda tenerlo.

¿Quién la inspira a cantar?

Crecí en una familia con mujeres muy fuertes, Tanto mi abuela, como mi tía y mi mamá, quienes somos mujeres muy independientes. En el caso de mi mamá yo llevo una relación con ella muy cercana es como mi mejor amiga. A mi mamá siempre la he visto con novios o con maridos, pero nunca ha tenido que depender de ellos y parte de eso es lo que me lleva a mí ser Seidy, la niña, quien es una luchadora, una guerrera, no por todo lo que ha pasado, sino porque tiene al lado a esta figura que le enseña a salir adelante sin tener que depender de nadie.

¿Ha llegado a ser criticada por la letra de sus canciones?

Normalmente las personas que me han criticado ese tema es porque son hombres y yo digo si supuestamente estamos en el siglo XXI y la mujer puede decir las cosas tal cual como las siente, aunque cada cabeza es un mundo, en el mío yo lo veo así. No pretendo que todos me entiendan, pero hay que tener claro que no todos piensan igual, cada uno vive una realidad diferente. He tenido críticas tan fuertes, que incluso se saben las letras de las canciones y lo que pienso es que a pesar de todo incluso les llega. He recibido críticas muy buenas también de personas que me dicen que soy una mujer que no le da miedo decir la verdad y no tiene pelos en la lengua. Yo digo: sabes que yo tengo amigos con derecho y qué.

¿Quién es Seidy, la niña para el mundo?

Pienso que Seidy, la niña es Cuba, es sabor, es cultura. Por más que haga reguetón, trap, dembow, es importante que siempre represente en su música de dónde viene; incluso con la manera de vestir o en mis uñas que siempre llevo la bandera cubana. Es necesario llevar pendiente de dónde viene uno para entender para dónde va y qué mejor forma yo de representar a Cuba que juntando los ritmos del reguetón con los sonidos e instrumentos cubanos como la trompeta, el saxofón y los tambores.

¿Qué significa la música en su vida?

El mensaje es serio y muy transparente cuando es así le puede llegar a más mujeres y hombres. La música en mi vida es una forma de expresión, la música en mi vida es una forma de crear, de soñar. Mientras uno haga algo desde la realidad considero que la gente lo acepta.

Usted actúa, baila y canta, si tuviera que escoger solo una, ¿cuál sería?

Eventualmente pienso que por ahora la música, pero que más adelante voy a migrar hacia la actuación. Todo tiene una época, un momento, Seidy, la niña era bailarina en un principio y luego evolucionó a la música. Creo que uno tiene que saber cuándo y dónde. En 30 años no voy a poder hacer quizás lo que estoy haciendo ahora pero que de pronto lo puedo demostrar con otros dones, por eso me gustaría convertirme en una actriz que pueda cantar y bailar.

¿Cómo maneja los momentos de bloqueo o falta de inspiración?

Cuando tengo mucha presión del estudio, la grabación o incluso de la gente, a mi me gusta irme a la playa. Tengo que sentarme frente al mar y dejar que mi mente fluya. Hay veces en que la musa se da por sí misma, pero hay otras en que debemos parar.

¿Luego de este sencillo, qué viene para Seidy, la niña?

Viene el primer EP de seis canciones, entre eso un tema de superación personal, con el que le hablo a la vida después de todo lo que he pasado. Hay un tema bailable. Creo que tienen que escuchar este EP, porque tiene parte de mis raíces, de mi familia y para mí eso es lo más importante.