Sensor Festival 2025: lugar, fecha, artistas invitados, boletas y más

Sensor Festival regresa con una edición que llega cargada de expectativa por razones que van más allá del cartel o la puesta en escena. Este año, el evento se realiza en un espacio que está a punto de despedirse para siempre, un matiz que marca el tono de la jornada y que convierte esta edición en un momento simbólico para la ciudad. El festival, conocido por su enfoque en el techno y los diseños sonoros de carácter industrial, plantea una experiencia que busca sumergir al público en atmósferas intensas, minimalistas y futuristas.

La premisa sigue la línea conceptual con la que Sensor se ha posicionado: música electrónica de alto voltaje, performances visuales y una narrativa que busca crear momentos inmersivos desde el anochecer hasta el amanecer. Sin embargo, esta vez el componente emocional es mayor. Más que una edición más en la agenda cultural, será también la última ocasión en la que este espacio reciba un espectáculo de gran formato antes de iniciar su transformación definitiva.

Cartel de artistas del Sensor Festival 2025

La organización confirmó que el evento se realizará el 15 de noviembre y que tendrá lugar en el Complejo El Campincito, que será demolido para dar paso al nuevo estadio de Bogotá. Sensor Festival 2025 quedará así registrado como el último festival que se viva en este escenario.

El cartel de artistas, uno de los más robustos que ha tenido el evento, está encabezado por nombres internacionales como 99999999 (9x9), Angerfist, Fatima Hajji, Fenrick, Mad Dog, Odymel, Øtta y Trym. A ellos se suman proyectos y DJs como Afem Syko, Andhray, Andrey Dharot, Babelos, Briela Veneno, Durdenhauer, Felinah, Fjushа, Honey Vergony, Ketarina, Køzløv, Masicaya, Øslo, Per Pleks, Sonico/Re, Sound, Svecet, Tinkerhell y Überkikz, entre otros. La curaduría se divide en diferentes escenarios, incluido uno liderado por Øtta con invitados de su tour HOTTIES, una de las propuestas más llamativas dentro de la programación.

Precios y boletería Sensor Festival 2025

En cuanto a la boletería, el festival avanza actualmente en su segunda etapa con dos localidades disponibles. La entrada General tiene un costo de 185.000 pesos, mientras que la VIP se encuentra en 291.000 pesos. Las compras se realizan a través de los canales oficiales del evento y dependerán del avance de las etapas, que suelen agotarse con rapidez por la demanda del público del techno.

Sensor Festival 2025 se prepara así para una edición que combina música, memoria y despedida. Un cierre simbólico para un espacio emblemático de Bogotá y una jornada que promete quedar marcada tanto por la intensidad del sonido como por el final de una era para El Campincito.

