Septiembre 15: el Día de Rock Colombia 2018

Redacción música

La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Superlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes y La Derecha serán algunas de las bandas consolidadas que harán parte del Día de Rock Colombia, en Bogotá.

La primera edición del Día de Rock Colombia se realizó el 12 de agosto de 2017 y contó con la participación de 31 bandas y 12 mil asistentes. Su segunda ocación llega recargada y con muchas novedades para artistas y asistentes, quienes se darán cita el 15 de septiembre a partir de las 10:00 a.m. para disfrutar de más de 12 horas continuas del mejor rock nacional.

El Día de Rock Colombia trae 13 bandas que participaron en el primer encuentro y abre espacio para 19 agrupaciones entre las que figuran grandes clásicos como Kronos, nuevas apuestas como Chimo Psicodélico, La Sociedad de la Sombrilla, No Soy un Robot e invitados de otras ciudades como La Doble A que llega desde Medellín. Este año la invitación especial es para Poligamia.

Esta edición se realiza gracias a las alianzas estratégicas con Circulart; uno de los mercados musicales más importantes de Latinoamérica que busca darle al rock colombiano un papel protagónico, con los festivales en otras ciudades como Galeras Rock, Ibagué Ciudad Rock y Grito Rock, entre otros. Así como con el Instituto Distrital de Turismo; lo que constituye una importante estrategia de promoción de la ciudad a través de la escena rockera.

Con el permanente objetivo de ser un espacio de impulso y promoción del rock colombiano se han realizado importantes alianzas con la academia, el sector de los bares, los almacenes y la industria en general.

El evento contará con dos tarimas, zona de comidas, zonas de emprendimiento y de experiencias de marcas. Las agrupaciones confirmadas para su versión 2018 son: La Pestilencia, Kronos, Poligamia, Grito, Superlitio, La Doble A, The Mills, Don Tetto, V For Volume, I.R.A, Nepentes, La Derecha, Koyi K Utho, Telebit, Rocka, Seis Peatones, Pirañas, Popcorn, Revolver Plateado, Los Mackenzy, Oh’laville, K-93, Alfonso Espriella, Skampida, Chite, No Soy Un Robot, La Sociedad de la Sombrilla y Chimo Psicodélico y dos bandas más que se seleccionarán gracias a la alianza con la Cámara de Comercio y el Bogotá Music Market - BOmm, como estrategia para impulsar las bandas emergentes del país.

“Uno de los objetivos de Día de Rock Colombia, es que se convierta en una plataforma para promover y darle una visibilidad al rock colombiano, una gran apuesta que le apunta a ser un evento icónico para la escena rockera. Por esto, para su segunda versión llega recargado y con muchas sorpresas para los asistentes y amantes del género”, afirma Jaime Valderrama, de la banda Don Tetto y Sonora Entretenimiento, que organiza el evento.

La venta de boletas está abierta en www.ticketexpress.com.