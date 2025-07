Shakira anuncia nueva música en medio de su gira. ‘Aquí cocinando’

La cantante colombiana Shakira. Foto: Nicolás Gerardin - Nicolás Gerardin

Shakira continúa su ascenso imparable en 2025. Tras su último álbum Las Mujeres Ya No Lloran (marzo 2024), la cantante ha lanzado tres colaboraciones que la mantienen en el radar musical internacional: El 23 de mayo de 2025, Shakira y Alejandro Sanz lanzaron “Bésame” —su tercera colaboración tras éxitos como La Tortura y Te lo agradezco, pero no—, como parte del EP ¿Y ahora qué? de Sanz.

El video oficial, rodado durante los ensayos de su gira en Charlotte, muestra una complicidad palpable: un beso amistoso en la mejilla y miradas intensas. El 22 de marzo de 2025, Shakira compartió “Última” como sencillo promocional de su álbum de 2024. La canción, definida como una “piano ballad con eco de telenovela”, revela emociones profundas tras su ruptura . “Última” se suma a un conjunto de proyectos más allá del álbum, junto al remix de Estoy Aquí .

El 30 de enero de 2025, lanzó un remix para Brasil con el productor Papatinho, un homenaje cariñoso a su público brasileño.

¿Más música de Shakira en camino?

Recientemente, Shakira compartió en Instagram una imagen acompañada por el texto: “Aquí cocinando. Get ready for new music (prepárense para nueva música)”. Aunque no especificó fechas ni colaboradores, el post encendió las especulaciones entre sus seguidores, ansiosos por un nuevo sencillo o incluso un proyecto completo.

El post deja claro que Shakira prepara nuevo lanzamiento. Aunque no se ha confirmado si será uno o más sencillos, o un álbum, el escenario apunta a una continuación del éxito que ha marcado 2024–2025.