02 de noviembre de 2025 - 04:48 p. m.
Shakira en Bogotá: así se vivió la última fecha de la barranquillera en Colombia
Este sábado 1 de noviembre, Shakira puso a cantar y bailar al Vive Claro Distrito Cultural en la última fecha de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en Colombia. Una de las sorpresas de la noche fue la aparición de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá con quienes cantó “La Pared”.
