Shakira: entre luces y sombras

Con éxito y la batalla legal finalizada, así terminó el año para la cantante colombiana que aseguró que las decisiones que toma son por sus hijos y que el próximo año vendrá cargado de mucha música. Foto: efe

Estoy segura de que ningún artista tuvo un año tan movido en todos los aspectos de su vida como Shakira. Nunca le han faltado el éxito ni las nominaciones, pero el 2023 la trató de una forma particular, como cuando la vida quita cosas y pone otras mejores, como cuando después de la tormenta llega la calma, justo así.

Hace tiempo se especulaba sobre su separación, los rumores iban y venían pero nada estaba confirmado, luego todo se supo y la artista colombiana estaba en el ojo de la polémica. ¿Piqué le fue infiel?, ¿qué va a pasar con la custodia de sus hijos?, ¿se va a ir de España? Tantas preguntas que invadían los titulares de los medios y que, por supuesto, la abrumaban a diario, pero lo que ella no sabía era que esa tusa la llevaría a ocupar los primeros puestos de las listas musicales más importantes del mundo, no se imaginaba que gracias a una canción donde quiso desahogarse rompería 14 récords Guinness, y menos que su carrera se elevaría por los aires.

Todos sabemos que no es la primera vez que Shakira escribe una canción de desamor, lo ha hecho desde hace décadas, pero lo que pasó con “BZRP Music Sessions, Vol. 53″ superó cualquier expectativa. Esta colaboración le dio una voz que hizo vibrar al mundo, no le importaron las consecuencias de su letra, y el tema de funar a su exmarido en una época gobernada por las redes sociales le dio un poder absoluto. Y cómo no, si todas hemos sido Shakira alguna vez.

Si hablamos de cifras, “BZRP Music Sessions, Vol. 53″ logró el récord de canción latina más vista en YouTube en 24 horas, con 63′000.000, y después se convirtió en la canción latina que más rápido llegó los 100 millones de visitas en YouTube. Además, Bizarrap y Shakira también consiguieron el récord de canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas, con 14′393.342 reproducciones. Al final de la primera semana, esta cifra creció hasta 80′646.962, lo que convirtió a la canción en el tema latino más reproducido en Spotify en una semana.

Así, Shakira fue la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número 1 de la lista Latin Airplay de Billboard cuando “BZRP Music Sessions Vol. 53″ destronó a “Monotonía”, su dueto con Ozuna, y la convirtió en la artista femenina que más semanas ha permanecido en el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, con un total de 67. “Pienso que la gente conecta con la música cuando es genuina y viene de un lugar real, vengo de un año muy duro tras mi separación y escribir la canción fue muy importante para mí, fue una manera saludable de canalizar mis emociones”, dijo Shakira en entrevista con Jimmy Fallon. El sencillo ganó varios premios, entre ellos un Billboard, dos Juventud y dos Grammy Latinos.

Al éxito tan grande que hizo la artista con esta canción se sumó “TQG” junto a Karol G. El tema de su separación estaba más fuerte que nunca, así que la artista aprovechó la coyuntura para unirse a “la bichota” y sacar una canción que hablara de sus rupturas. Fue tanto el poder de estas dos voces juntas, que más que un sencillo lanzaron un himno. “TQG” significa “te quedó grande”, y tiene mensajes tanto para Anuel AA, exnovio de Karol G, como para Gerard Piqué. “TQG” tiene casi un billón de reproducciones en YouTube y también se llevó un Grammy Latino a Mejor fusión urbana.

Pero no todo fue color de rosa. Al tiempo que Shakira celebraba los éxitos que había logrado durante el año, enfrentaba una batalla legal contra la justicia española por un presunto fraude fiscal. Todo empezó en 2018, cuando la Agencia Tributaria española envió a la Fiscalía una denuncia contra la cantante por un presunto delito fiscal cometido entre 2011 y 2014. El fisco consideró que durante esos años la artista colombiana residía en España y, por tanto, debía tributar en este país por la mayor parte de sus ingresos generados en todo el mundo.

Según reveló el diario La Vanguardia en ese momento, la inspección de Hacienda sostuvo que entre 2011 y 2014 Shakira debería haber declarado como residente en España. Hacienda cree que la cantante, quien estableció su residencia en España a todos los efectos en 2015, debería haber tributado durante los cuatro años investigados el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por sus ingresos generados en todo el mundo y no solo los obtenidos en España.

Puntualmente, los delitos por los que Shakira estaba siendo acusada eran fraude fiscal, evasión fiscal y evasión tributaria. Por supuesto, fue un año turbulento para la artista, que recibía una noticia mala tras una buena. Finalmente, en el juicio realizado el 20 de noviembre pasado, Shakira logró llegar a un acuerdo en el que se declaró culpable y aceptó pagar una multa.

El acuerdo incluye también la sustitución de la pena de prisión por una multa (432.000 euros), de manera que no tendrá que ingresar en la cárcel. La sentencia se ha dictado de viva voz este mismo lunes y es firme, por lo que Shakira no tendrá que someterse a ninguna sesión de un juicio que, tal como estaba diseñado, iba a ventilar su día a día en Barcelona durante los años en que mantuvo una relación sentimental con el exdefensa del Barça Gerard Piqué”, reseñó El País de España.

Con éxito y la batalla legal finalizada, así terminó el año para la cantante colombiana que aseguró que las decisiones que toma son por sus hijos y que el próximo año vendrá cargado de mucha música.