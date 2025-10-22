Shakira estrenó nueva versión de ‘Hips don’t lie’ con Beéle y Ed Sheeran. Así suena

Ed Sheeran, Shakira y Beéle son los protagonistas de este proyecto disponible exclusivamente en Spotify. Foto: Sony Music

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A casi dos décadas de haber conquistado al mundo con Hips Don’t Lie, Shakira vuelve a mirar hacia atrás para reinterpretar uno de los mayores himnos de su carrera. La cantante lanzó una nueva versión de su éxito junto a Beéle y Ed Sheeran, como parte de la serie Spotify Anniversaries, con la que celebra los discos que marcaron su historia: Pies Descalzos y Fijación Oral (Vol. 1 y 2).

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue la colaboración entre Shakira, Beéle y Ed Sheeran

El proyecto conmemora los 30 años de Pies Descalzos, álbum que consolidó su proyección en Latinoamérica, y los 20 de las producciones que la impulsaron definitivamente al mercado global. En esta serie, la barranquillera comparte reflexiones sobre su evolución artística, revive sus clásicos y presenta colaboraciones que conectan generaciones.

En el primer episodio, Shakira invitó a Beéle, joven cantante urbano también nacido en Barranquilla, y al británico Ed Sheeran, una de las figuras más destacadas del pop contemporáneo. El resultado es una versión con nuevos matices vocales y arreglos más íntimos, que conserva el espíritu rítmico original del tema lanzado en 2006.

En conversación con Variety, la artista contó cómo nació esta colaboración que llevaba tiempo en construcción. “Ed y yo llevamos años hablando e intercambiando ideas. Habíamos trabajado en varias, pero nunca coincidían los tiempos”, relató. Según explicó, este ciclo permitió concretar finalmente dos proyectos en conjunto, y uno de ellos fue la interpretación especial de Hips Don’t Lie.

Sobre el aporte del músico británico, Shakira destacó su capacidad para reinventar una canción desde lo esencial: “Me encanta lo que hace con solo una guitarra y lo único que es, junto con sus arreglos vocales. Sabía que aportaría algo nuevo”.

La participación de Beéle, por su parte, responde a una conexión emocional y simbólica: “Es de mi pueblo y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en Estados Unidos, pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá”. También resaltó la identidad local que el joven intérprete imprime con su “fraseo y melodía autóctona”.

Con este lanzamiento, disponible exclusivamente en Spotify, Shakira reafirma su habilidad para reinventarse sin perder de vista sus raíces. Pies Descalzos y Fijación Oral suman más de 6.100 millones de reproducciones globales en la plataforma y siguen atrayendo a nuevas audiencias, especialmente a la Generación Z.

Más que una mirada al pasado, esta entrega marca una nueva etapa creativa en la que la artista conecta su legado con la sensibilidad de los tiempos actuales.