Shakira, la artista mamá más escuchada en la plataforma musical Deezer

Redacción música

La plataforma de música en streaming, Deezer, analizó los datos de consumo entre sus usuarios para saber cuáles son las cantantes que son madres y que son más escuchadas. Los resultados los dan a conocer este martes a propósito del Día de la Madre, y Shakira es la artista que lidera la lista. (Leer Shakira se llevará a sus dos hijos de gira).

"De acuerdo con este estudio, la artista colombiana derrota a sus compañeras del pop Adele, Madonna y Beyonce para convertirse en la madre más escuchada en streaming global", informa Deezer. (Ver Shakira y Maluma protagonizan portada de Billboard).

"Perro fiel", "Chantaje" y "Me enamoré", canciones incluidas en el álbum El dorado", son actualmente las más escuchadas.

Adele es la segunda artista mamá con más reproducciones en la plataforma, seguida de Beyoncé, de quien sus fans escuchan los temas "Halo", “"Drunk in love" y "Single ladies". Hace algunas semanas hizo historia en el Festival Coachella al ser la primera mujer afrodescendiente en liderar el line up. (Galería Coachella 2018: The Weeknd llora y Beyoncé reúne a Destiny's Child).

"Realizamos este análisis para hacer un reconocimiento a estas mujeres que demás de tener un talento impresionante equilibran su vida para ser madres y cuidar y educar a sus hijos. Ellas representan la labor que realizan muchas mamás en todo el mundo que tienen esta doble misión en la sociedad", dice Luis Gabriel Castillo, gerente de Deezer para la región Andina y Cono Sur.

Top 20 de artistas mamás con más número de reproducciones

1. Shakira

2. Adele

3. Beyoncé

4. Pink

5. Celine Dion

6. Jennifer Lopez

7. Alicia Keys

8. Britney Spears

9. Mariah Carey

10. Madonna

11. Kelly Clarkson

12. Christina Aguilera

13. Gwen Stefani

14. Lily Allen

15. Lauryn Hill

16. Janet Jackson

17. Jennifer Hudson

18. Carrie Underwood

19. Cheryl Cole

20. Alesha Dixon