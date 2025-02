Shakira presenta en Río de Janeiro el primer concierto de su gira

La cantante colombiana Shakira se presenta en el primer concierto como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran". Foto: EFE - ANDRE COELHO

Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño, que en un momento del concierto no dudó en mandar a Piqué “a que le dieran por el culo” en un coreado mensaje de solidaridad con la artista, luego de la ‘traición’ del exfutbolista del FC Barcelona.

“¡Buenas noches, Río!" Saludó entusiasta Shakira desde una inmensa pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada triunfal se transmitía por una pantalla que atravesaba todo el escenario y casi de lado a lado al estadio Nilton Santos.

Vestida de plateado de pies a cabeza, con unos lentes oscuros y escoltada por su equipo de músicos y bailarines la artista comenzó puntualmente su espectáculo, pero vio frenado el impulso del inicio de su presentación por un problema de sonido que fue solucionado en minutos.

Abrió el concierto con ‘La fuerte’, siguió con ‘Girls like me’ y llevó a cariocas y turistas al éxtasis cuando sonó ‘Ahora estoy aquí’, el clásico que la hizo famosa en Brasil al inicio de su carrera.

“No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes”, dijo emocionada, no sin antes recalcar que “era un sueño” estar en Río abriendo su gira mundial.

El concierto transcurrió bajo una luna llena y a 32 grados, una temperatura que se elevó con éxitos de todos los tiempos que pusieron a cantar y a bailar a cincuentones, ‘millenials’ y niños.

Hacia la mitad de su presentación, Shakira habló en un fluido portugués de los desafíos que ha tenido que enfrentar en su carrera.

“Nosotras las mujeres, después de cada caída nos levantamos más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos”, enfatizó.

Desde clásicos como ‘Pies descalzos’, ‘La tortura’, ‘Hips don’t lie’ y ‘Ojos así’; hasta varias de las canciones de su último álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, que le valió recientemente su cuarto Grammy, hicieron parte del repertorio de la artista.

Pop, rock, reguetón, salsa y hasta el funk, el género musical que nació en las favelas de Río, se escucharon en su presentación, que estuvo cargada de energía, nostalgia y muchas coreografías.

Ganadora de 15 Grammy Latino y cuatro Premios Grammy, la cantante colombiana ha grabado 12 discos y vendido más de 95 millones de copias en todo el mundo en sus más de tres décadas de carrera.

Con el concierto que dará este jueves en el estadio Morumbí, de São Paulo, Shakira terminará sus presentaciones en Brasil y continuará su gira en Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos, donde finalizará su recorrido en junio próximo en San Francisco.