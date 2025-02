Shakira regresa triunfal a Bogotá, una ciudad “importante” para su carrera

Shakira presentó el primero de los dos conciertos que la artista dará en Bogotá como parte de la gira 'Las mujeres ya no lloran'. Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Shakira tuvo un regreso triunfal a Bogotá, una ciudad que la recibió con un ambiente “espectacular” y a la que recordó como “muy importante” para su carrera, algo que demostró con más de dos horas de música, baile y todo tipo de sentimientos a un público entregado que la hizo sentir en casa.

Al estadio El Campín llegaron más de 40.000 devotos de “La Loba”, algunos de los cuales llevaban pelucas moradas como las que usó en el video de Las de la intuición. También hubo fanáticos que quisieron recrear los trajes de la colombiana en otros de sus videoclips, mientras que otros asistentes llevaban camisetas con referencias a la gira o a algunas de las canciones más famosas de la artista.

Durante la espera, la pantalla gigante que ocupaba todo el escenario a lo ancho tenía un banner azul que decía “Shakira, Las mujeres ya no lloran world tour” y una vez se apagó, “La Loba” entró a la cancha rodeada de varias de personas vestidas como ella.

Cuando llegó al escenario, empezó a cantar y a bailar “La Fuerte” ante el júbilo del público, que no paró de gritar por la emoción de ver a la colombiana en Bogotá después de poco más de seis años de su última presentación en la ciudad.

Recuerdos de su larga carrera

Shakira hizo durante las más de dos horas de concierto un recorrido por los más de 30 años que tiene de carrera. El público se emocionó cuando la colombiana empezó a bailar y cantar “Las de la intuición”, un tema que unió con el clásico “Estoy aquí”, que en 2025 cumple 30 años de haber sido publicado.

“¿Cómo está la gente de Bogotá? Qué felicidad estar en mi país, aquí en esta ciudad, es sencillamente espectacular”, expresó la artista, que recordó que en la capital colombiana produjo su primer álbum, Pies descalzos (1995), y cerró en 2018 su gira mundial El Dorado.

“No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada. Colombia, esta noche somos uno”, agregó. Esta parte del show no solo trajo éxitos como Empire, Inevitable o TQG, sino que también llevó a la artista a interpretar una versión de Te felicito en la que bailó con un robot.

Un repertorio variado

Si hay algo que caracteriza la carrera de Shakira es la variedad de su repertorio y los bogotanos pudieron apreciarlo este miércoles, pues escucharon desde baladas y canciones pop, hasta éxitos de salsa y vallenato e incluso su faceta más rockera.

Así pues, el concierto pasó de la emotiva interpretación de Acróstico, en la que aparecieron cantando en las pantallas los dos hijos de la artista, Milan y Sasha, a un popurrí más movido que conformaron Copa vacía, La bicicleta y La tortura.

“Las caderas no mienten”, y eso quedó muy claro cuando bailó y cantó Hips don’t lie, que llevó al público a saltar y cantar de principio a fin este éxito global que en 2006 llevó a Shakira a cantar en la final de la Copa del Mundo de Fútbol de Alemania. Luego llegó el momento de la salsa con Chantaje, Addicted to you y Loca.

La velada se hizo más emotiva porque Shakira empezó a cantar la balada Antología con todo el público y la lluvia comenzó a caer sobre el estadio El Campín. Los asistentes se dejaron llevar por la emoción y le dieron a La Loba uno de los momentos que, seguramente, no olvidará de la gira.

En el cierre, la artista pasó por la versión más rockera, y en español, de Te aviso, te anuncio; el sensual baile de Suerte (whenever, whenever); la alegría de Waka waka; su himno, La loba, en la que salió al escenario un inflable gigante de este animal, y BZRP Music Sessiones #52, con la que se despidió del público.

“Muchas gracias Bogotá, te amo Colombia”, expresó Shakira, que mañana se volverá a presentar en una ciudad sin la que no se puede explicar su carrera.