Shakira rompe récords con la gira ‘LMYNL’ ¿Cuántos asistentes han tenido sus conciertos?

Shakira ha incluido en esta gira una pantalla de gran formato y cambios de vestuario que varían según la estructura de cada show. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Shakira presentará este martes el último de los tres conciertos programados en Quito, cierre de su paso por Ecuador con la gira Las mujeres ya no lloran (LMYNL). Las primeras funciones, realizadas el sábado y el domingo en el estadio olímpico Atahualpa, congregaron a miles de asistentes que llegaron desde distintas zonas del país y del extranjero, y obligaron a aplicar medidas especiales de movilidad en los alrededores del recinto.

La presencia de la artista en Quito ha sido considerada un hito para la oferta de espectáculos en Ecuador. Inicialmente, solo estaba prevista una presentación para el 8 de noviembre; sin embargo, en julio, la alta demanda de entradas llevó a que la boletería se agotara en pocas horas. Ante esa respuesta, los organizadores anunciaron una segunda fecha para el 9 de noviembre, que tuvo el mismo comportamiento. La capacidad del estadio, cercana a las 35.000 personas por noche, volvió a quedarse corta, por lo que se abrió la tercera presentación de este martes, también en el Atahualpa, situado en el centro norte de la ciudad.

La llamada “shakiramanía” se sintió no solo durante el fin de semana, sino también este martes, pese a tratarse de un día laboral. Las calles aledañas al estadio fueron cerradas nuevamente, lo que generó alta congestión vehicular en las horas previas al concierto. Incluso una institución educativa situada en la zona adoptó la modalidad virtual para evitar que estudiantes y personal quedaran atrapados en los bloqueos o retrasos. Para este operativo, la Policía Nacional desplegó alrededor de 1.100 uniformados, además de apoyo logístico destinado a la seguridad, el control de accesos y el acompañamiento a los asistentes.

Shakira supera los dos millones de asistentes en ‘LMYNL World Tour’

Mientras Quito se prepara para la última jornada con la artista, la gira internacional Las mujeres ya no lloran continúa acumulando cifras destacadas. Según datos de la organización, más de dos millones de personas han asistido a los conciertos desde su inicio, lo que confirma la magnitud del tour y la capacidad de convocatoria de la artista barranquillera, recientemente incluida por Billboard en su listado de mejores artistas femeninas de pop latino de todos los tiempos.

Shakira regresó a Ecuador siete años después de su visita a Guayaquil con el Sale el Sol Tour. Para esta nueva etapa, la producción cuenta con más de 93 toneladas de equipos, una pantalla de gran formato con 6,6 millones de píxeles —49 metros de ancho por 9,6 de alto—, un cuerpo de diez bailarines y varios cambios de vestuario distribuidos a lo largo del espectáculo. En cada ciudad, la artista mantiene además una dinámica con sus seguidores: suele ingresar al recinto acompañada por un grupo de hasta cien fanáticos seleccionados previamente, una práctica que se ha repetido también en Quito.

Próximos conciertos de Shakira

Después de su próximo concierto en Quito, la estrella colombiana partirá hacia Lima, (Perú), donde cumplirá con tres fechas: 15, 16 y 18 de noviembre. Posteriormente, continuará por Chile (22 de noviembre), Paraguay (28 y 29 de noviembre), Uruguay (3 y 4 de diciembre) y Argentina (8, 9 y 11 de diciembre).

Finalmente, la gira Las mujeres ya no lloran World Tour concluirá con dos presentaciones de Shakira en Estados Unidos, en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, los días 27 y 28 de diciembre.