Shakira se despide de Colombia con “ganas de volver”

Fotografía del 26 de febrero de 2025 que muestra a la cantante colombiana Shakira durante su concierto en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Shakira se despidió este viernes de su país tras vivir “unas noches inolvidables” en las que dio cuatro conciertos, dos en Barranquilla y dos en Bogotá, y prometió que irá pronto a Medellín, donde tuvo que cancelar su presentación del lunes pasado por problemas logísticos, para darle a esa ciudad “el show más especial” de su vida.

"Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo de sus ojos. Hoy estoy muy sensible, pero es que no es para menos porque han sido unas noches inolvidables", expresó 'La Loba' en su canal de WhatsApp.

Allí agregó: "Gracias Barranquilla, gracias Bogotá, y te debo el show más especial de mi vida, Medellín, estaré muy pronto con ustedes".

La semana pasada, Shakira se presentó en su natal Barranquilla con dos conciertos, a cada uno de los cuales asistieron más de 50.000 personas. Luego viajó a Bogotá, donde dio dos espectáculos en el estadio El Campín en los que dijo que vio a sus aficionados “felices, sonriendo, emocionados, llorando, cantando, saltando y bailando”.

"Es entonces cuando siento que todo vale la pena, cualquier sacrificio que haga, todas las noches sin dormir, ensayando, más allá de mis fuerzas físicas y mentales, para lograr el mejor show que podía ofrecerles. Todo vale la pena, porque se lo merecen, quiero que sientan ese amor que yo siento de ustedes", expresó Shakira.

Manifestó además: “Quiero que se sientan amados, que se sientan, que son el mejor público del planeta. Se merecen todo (...) Gracias por hacerme tan feliz, me voy absolutamente plena y con muchas ganas ya de volver”.

Luego sus presentaciones de este miércoles y jueves en Bogotá, Shakira viaja a Chile y luego visitará Argentina, México, República Dominicana, Estados Unidos y Perú, a donde regresará con dos fechas en noviembre tras haber tenido que cancelar un concierto por enfermedad este mes, como lo hará a Medellín en una fecha por confirmar. EFE