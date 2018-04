Shakira se llevará a sus dos hijos de gira

BANG Showbiz

Este mes de junio, y por primera vez en siete años, Shakira se embarcará en un nuevo maratón de conciertos que ya tuvo que retrasar por culpa de unos inoportunos problemas en las cuerdas vocales. Desde la última vez que salió de gira, la vida de la colombiana ha cambiado enormemente: en la actualidad vive en Barcelona, donde ha formado una familia junto a su pareja Gerard Piqué, y tiene dos hijos, Milan y Sasha, a quienes ahora está ansiosa por mostrar lo que su famosa mamá puede hacer encima de un escenario.



"Para ser sincera, me siento agotada todo el tiempo", reconoce en una entrevista a Billboard acerca de cómo le está resultando afrontar la recta final de los preparativos antes de arrancar su tour. "No es sencillo, seguir adelante con mi carrera con la misma intensidad y compromiso que siempre, y, al mismo tiempo ser el tipo de madre que quiero ser. Pero estoy descubriendo cómo hacerlo paso a paso. Ellos están en una edad maravillosa, 3 y 5 años. Estoy disfrutando mucho de ellos y tienen muchas ganas de compartir conmigo la vida en la carretera. Voy a llevármelos conmigo, pero tampoco voy a permitir que lo absorban todo. Hay que encontrar un equilibrio: deben poder vivir sus vidas sin sentirse desbordados por la fama de su madre".



Los fans, que llevan mucho tiempo esperando la nueva gira, están ansiosos por descubrir qué espectáculo musical les tiene preparado la cantante, célebre por sus bailes imposibles y sensuales, pero irónicamente ella nunca se ha sentido del todo a gusto con esa reputación que la precede.



"Yo no me siento como un sex-symbol. Es posible que mucha gente me perciba como tal, y que otra tanta no lo haga. Para otros soy alguien que les ha acompañado a lo largo de sus vidas con mi música y hacia quien sienten cariño. Algunos días sí que pienso: 'Ohhh, estoy impresionante'. Pero tengo muchos otros en los que voy con pantalones deportivos y un moño. Supongo que todas las mujeres tenemos ese lado camaleónico. Somos un poco madres, un poco profesionales trabajadoras y un poco sexys. Todas somos capaces de tener ese equilibrio, a cualquier edad" concluye la cantante.