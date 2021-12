Silvestre Dangond tenía planillado presentarse en el Supermegaconcierto de la Feria de Cali. Foto: Cortesía

Aunque el cartel de artistas confirmados para el Súper mega concierto de la Feria de Cali ya estaba más que confirmado, hay varios artistas que han debido cancelar su participación debido a la pandemia. Este fue el caso de El Gran Combo de Puerto Rico, quienes confirmaron hace pocos días que ocho de sus miembros dieron positivo para covid.

Esta vez, Silvestre Dangond deberá desistir del evento, pues a través de su cuenta de Twitter, el cantante confirmó que es positivo para covid por segunda vez, y recomendó a todas las personas que estuvieron en contacto con él, realizarse la respectiva prueba.

Lamento decirles q estoy positivo para Covid 19! A todos los que han tenido contacto conmigo los invito a realizarse la respectiva prueba. — SILVESTRE / DANGOND (@SilvestreFDC) December 27, 2021

“Lamento decirles que estoy positivo para Covid, esperé hasta el último momento pero en realidad sabía que iba a ser positivo porque me siento muy mal, tengo mucha tos y malestar, entonces quería informarles porque se avecinaban algunos conciertos, me voy a cuidar hasta donde más pueda... y decirles que qué embarrada todo esto, pero hay que cuidarnos para salir pronto de esta situación”, afirmó Dangond en un video publicado en su Instagram, donde se disculpa con sus fans por no poder estar presente.

El concierto, que se realizará este lunes, contará con la participación de Jessi Uribe, J Balvin, Paola Jara, El Binomio de Oro, Willy García, Sergio Vargas y Guayacán Orquesta.