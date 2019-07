Ha trabajado con artistas internacionales como Sofi Tukker y The Knocks

Sinego, del rock y la música clásica a la movida electrónica

María Antonia Ramírez

De la necesidad de romper con los esterotipos del “músico clásico”, Sinego nace por el deseo de hacer música sin-ego. De niño, se interesó por el universo sonoro gracias a su hermana, quien era violinista y lo incentivó a dar sus primeros pasos con la música clásica, a través de la percusión. Luego, su hambre musical lo llevó al rock, género que cultivó sus ansias de componer sin etiquetas o definiciones.

“Como una ironía hacia el mundo musical, quise destacar la importancia del ego porque, para mí, es lo que en verdad diferencia a la industria musical de la música. La idea es escribir canciones, hacerlas bien, sin importar géneros o etiquetas, sin las limitaciones que te ponen cuando te dedicas a una sola corriente, es decir, si haces pop no necesariamente debes casarte con el pop”, cuenta Sinego, quien está detrás de esta inicitavia.

Sin importar la ciudad o país, este artista bogotano, captura sonidos urbanos, como cuando un carro se acelera o una botella se rompe, que después fusiona con una base melódica que crea con otra persona, quien puede tener conocimientos en blues o en jazz e incluye estas influencias en la composición, mezclada con ritmos latinos. Después de este proceso, las canciones entran a un mundo en el que se les asigna una identidad.

Frente al tsunami de artistas y agrupaciones colombianas que arrasan en la industria actual, con sonidos frescos e innovadores, Sinego apuesta por un proyecto, aún, más atrevido y seductor: E / / a. Con atmósferas oscuras que transitan por la melancolía del rave, y las armonías heredadas de los boleros latinos, el productor y DJ presenta Indirectas, con la primera artista virtual del género urbano en latinoamericana ELLA.

Bajo la sombra del Dark-Electronic-Pop-Music y como una oda a las malas mañas de la juventud perdida en la fiesta, Sinego alienta a la nostalgia mientras seduce con el clásico encanto pop en esta producción. “A pesar que no llegue a la escena ‘mainstream’, es necesario este tipo de creaciones para mantener el status de la industria, en especial la nuestra, en la escena actual”, afirma el artista, acerca de este trabajo que realizó con la compositora Dani Blau, conocida por su trabajo con estrellas del pop latino como Yatra, Tini, Paty Cantú y Cali & El Dandee, entre otros.

Con E//a, Blau y Sinego invitan al público a explorar otros universos, que se debaten entre los límites de la ciencia ficción y la pasión latina, con el debut de la primera artista virtual urbana. “Con todos los músicos con quienes hago este tipo de iniciativas, o les realizo un remix de sus canciones, me comunico bastante, converso con ellos para conocer, también, a dónde quieren llegar”, señala el dj y productor colombiano.

Agrupaciones como Sofi Tukker, The Knocks, Bomba Estéreo, entre otros, han confiado en su criterio musical y le han brindado composiciones, con el fin de que tengan un nuevo aire, “cuando hago un remix, hablo a profundidad con los artistas, porque la idea no es transformar la canción y poner un ‘beat’, lo esencial es darle un nuevo significado que no compita con la creación original”, confirma Sinego.

En julio y agosto, el dj y productor estará de gira por Estados Unidos y México, países donde hará parte de festivales y lugares, en los que trazó las coordenadas de un viaje sonoro en el que continuará con desarrollo de más producciones y colaboraciones, con una propuesta emergente conectada con las vivencias des esta generación.