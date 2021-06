Skinny Man estrena “Fin de semana” junto a Danny Romero

El ex miembro del dúo Skinny Happy y el colectivo Trapical Minds, continúa en solitario, esta vez con el sencillo realizado en colaboración con el cantante español Danny Romero. Una canción con esencia de reguetón y ritmos caribeños.

El artista, músico y compositor colombiano Skinny Man, ex miembro del dúo Skinny Happy y el colectivo musical Trapical Minds, continúa bajo su proyecto en solitario, esta vez con “Fin de semana”, una colaboración junto al reconocido cantante, compositor y productor de origen español Danny Romero.

“Fin de semana” es una canción que cuenta con el 70% de la producción de la autoría de Skinny Man, que incluye beats del reguetón y rasgos caribeños, sin perder la esencia de Trapical Minds. Este sencillo habla de un amor muy intenso de una persona que generó un cambio en su vida en pro del amor, pasando de ser un jugador a comprometerse con una sola mujer. Este cambio se generó tal vez por un hechizo de la otra persona o porque esta, le resulta altamente adictiva, casi como una droga.

Skinny Man X Danny Romero - Fin de Semana (Trapical Minds)

Esta historia de amor habla de las primeras etapas de enamoramiento, en el momento en que las parejas quieren estar juntas todo el tiempo. Pasando los fines de semana en casa y disfrutando de diferentes situaciones.

La canción dice: “Tu eres mi único vicio. La única mujer con la que yo me ajuicio. Te lo juro como lo hacen en el juicio. Y no sé si me hiciste un maleficio”.

“Fin De Semana” cuenta con un innovador y poco convencional videoclip, con el sello de Skinny Man, al igual que sus anteriores contenidos audiovisuales. Conceptualmente es un video “freak”, como lo denomina Skinny Man, debido a que muestra una historia de amor que se desarrolla entre Tini, la mascota del artista y su peluche favorito.

Este video rodado en la Sabana de Bogotá, fue dirigido por Skinny y Scaramouche, junto a la producción de Ave Mercuri Films Estudios.

Skinny Man y Danny Romero se conocieron durante la grabación de “Tequila, limón y sal”, canción de Trapical Minds, lanzada años atrás. Debido a la buena química laboral de los dos artistas, Skinny Man decide generar una nueva colaboración con Danny Romero, esta vez para su proyecto en solitario.

Le hizo llegar este sencillo, que cuadraba con el color de la voz de los dos artistas. Para la creación de “Fin de semana”, Skinny decide enviarle la pista a Danny Romero y a partir de esto, deciden agregarle guitarra y elementos de percusión, dándole un aire más internacional y caribeño.