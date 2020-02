Se presentarán el 29 de febrero en el estadio El Campin, en Bogotá

Soda Stereo, el capítulo final está por cerrar

María Angélica Hernández Cárcamo

La última gira que realizó Soda Stereo fue en 2007. ¿Por qué después de todo este tiempo deciden hacer una nueva y, además, sin la presencia de Gustavo Cerati?

Charly Alberti: Todo sucedió a raíz del espectáculo Sép7imo día – No descansaré, del Cirque du Soleil. Eso nos hizo volver a trabajar juntos en nuestra historia musical y, de alguna manera, generó una gran ansiedad. Ahí nos preguntamos por qué no podíamos hacer algo juntos para tocar las canciones que marcaron nuestra vida y empezamos un proceso que terminó en Gracias totales. Al principio decíamos, bueno, ¿esto qué es? ¿Un homenaje, concierto, qué cosa? No nos dimos cuenta de que lo que queríamos hacer es una celebración, porque vamos a disfrutar con nuestro público y los músicos que nos acompañarán de forma presencial y virtual y, más que todo, rendirle un homenaje a nuestra carrera musical y Gustavo.

Zeta Bosio: Gracias totales será un espectáculo sin precedentes. La celebración nos permitirá regresar a los lugares que vieron crecer a Soda. Varios artistas se han unido a este proyecto, que es una forma de darnos la posibilidad de estar los tres arriba del escenario y tocar como antes.

¿Cómo creen que será el reencuentro con el público que desde hace 10 años nos los ve en un escenario interpretando las canciones de Soda Stereo?

C.A.: Esperamos que sea tan hermoso el reencuentro como lo ha sido en toda nuestra carrera. El show tiene algo que para nosotros es muy importante y es la emoción. Estamos haciendo un espectáculo multimedia donde, por momentos, habrá situaciones en las que las personas pensarán que están viendo una película y en otros verán a Soda de nuevo.

Son 14 los artistas que participarán en la gira. ¿Cómo fue el proceso para elegirlos?

C.A.: Esta gira está hecha a base de un gran respeto por nuestra historia y, sobre todo, a lo que va a suceder arriba del escenario entendiendo que Gustavo no está. Habrá shows que tocaremos con los invitados y otros en los que sólo seremos los tres, porque es lo que teníamos ganas de hacer y la gente está soñando.

Z.B.: Llevamos dos años trabajando en esto. Gustavo no es reemplazable y tuvimos que pensar muy bien quiénes y cómo se ocupaba su lugar. Así que empezamos a convocar a artistas y escuchamos sus voces para tener un perfil de ellos y saber qué canción podrían tocar o cantar.

¿Qué artista les quedó faltando en la lista?

Z.B.: Cuando los convocábamos era una cuestión personal. Me sentía muchas veces como: “perdón por la arrogancia, pero se nos ocurrió esta idea y no sé si te parezca”. Algunos decían que sí y se unían de inmediato. Otros estiraron hasta el último momento, pero por respeto a ellos y su carrera no diré quiénes fueron.

¿Qué pasó después de la gira de 2007?

C.A.: En un principio pensamos que sería una cápsula de tiempo, pero fue tal el nivel de reencuentro humano entre nosotros tres que al finalizar dijimos esto no termina acá. La idea era hacer una gira cada cuatro o cinco años, esos eran los planes originales, desgraciadamente no lo pudimos hacer y en algún punto esta nueva gira viene a funcionar a modo de esa deuda que nos había quedado con Gus, de poder estar los tres arriba del escenario. En algún punto las personas tendrán la oportunidad de vernos a los tres tocando juntos, como antes.

Z.B.: Soda está vivo en la gente. Hay un gran sector que sigue queriendo a la banda como una de sus favoritas y, nada, es emocionante que, a pesar de que hayan pasado tantos años, podamos seguir fantaseando con hacer una cosa así.

¿Cuál es su posición frente a las personas que, incluidos fanáticos, dicen que esta gira nunca se debió hacer?

C.A.: Este es un show hecho desde el respeto y con la emoción de estar convencidos de que lo que estamos haciendo es algo magnífico para la gente. Ahora, si hay 500 comentaristas negativos, la verdad no vayan. Hay cientos de personas que quieren ir y la van a pasar espectacular junto a nosotros, así que nada.

Z.B.: Siempre hemos tenido haters, lo que pasa es que antes no tenían dónde escribir. En Soda Stereo siempre ha estado presente este tipo de comentarios. Cuando sacamos Dynamo, recuerdo que decían que era nuestro peor disco. En la gira Me verás volver éramos unos ladrones, porque lo único que habíamos hecho era juntarnos y tocar sin hacer ninguna canción ni tema nuevo. “Mira estos ladrones cómo vienen nuevamente a sacarle el dinero a la gente de sus bolsillos”, nos decían, pero al final esa gira terminó recorriendo todo el mundo.

¿Con esta gira se cierra el capítulo de Soda Stereo?

C.A.: En nuestra carrera seguramente sí. Soda Stereo no se cierra porque es algo que sigue creciendo, pero para nosotros es un cierre definitivo donde no tenemos ningún plan de que esto vuelva a suceder. Por eso le estamos poniendo tanto amor, pasión y trabajo a esta última gira.

Z.B.: A mí me cuesta hablar de la última gira, porque después de tanto tiempo de hacer esto siempre pienso que puede llegar a haber una oportunidad más, pero la verdad es que no es nada común para nosotros. Es como una despedida de nosotros de los escenarios, de tocar juntos.

Soda Stereo creció y se hizo famosa de la mano de una generación específica. Después de tanto tiempo, ¿cómo van a mostrar toda su historia al nuevo público?

C.A.: El show también se creó pensando en estas generaciones que nunca nos vieron y, por ende, no vivieron la sodamanía. Una de las partes claves y fundamentales fue la fílmica, que la pensamos para que todos ellos, por medio de material inédito, entiendan quiénes fuimos.

Z.B.: Todo se resume en el milagro de la reproducción. La gente me dice: “gracias por reinventarse”, y yo les digo: “no, gracias a ustedes que son la maca que se reproducen y cada vez son más. Nosotros hacemos siempre lo mismo”.

Además de Gustavo Cerati, ¿qué es lo que más extrañan de Soda Stereo?

C.A.: Extrañamos tocar en vivo y en algún punto nos estamos dando ese lujo y se lo vamos a dar a ustedes. La vez pasada, cuando hicimos la primera prueba de escenario los tres, con Gustavo, nos pusimos a llorar y recordamos los viejos tiempos.

Z.B.: Es imposible pensar en otra cosa. (Le recomendamos: El viaje eterno de Gustavo Cerati).

El 15 de mayo termina “Gracias totales”. ¿Ustedes seguirán relacionados de algún modo con Soda Stereo, así no sea musicalmente hablando?

C.A.: Definitivamente, somos los guardianes de la historia de Soda. Seguramente vamos a estar pendientes de las cosas que vayan pasando. Estaremos con un ojo mirando la historia de lo que vayan pretendiendo con Soda, porque en definitiva es nuestra vida.

Z.B.: Es una etapa que queremos cerrar de alguna manera. Lo digo de nuevo: no doy por concluido a Soda porque es algo que sigue. Nosotros lo empezamos y también lo vamos a terminar.