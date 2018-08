Stevie Wonder visitó a su amiga Aretha Franklin

BANG Showbiz

Además de Stevie Wonder, personajes como Chaka Khan, Sir Rod Stewart, Missy Elliott y Mariah Carey le han demostrado su cariño a Aretha Franklin.

Además de Stevie Wonder, personajes como Chaka Khan, Sir Rod Stewart, Missy Elliott y Mariah Carey le han demostrado su cariño a Aretha Franklin. Cortesía

El músico Stevie Wonder se sumó este martes a las decenas de amigos y familiares que desde hace más de una semana se turnan para mantener acompañada a la legendaria cantante Aretha Franklin en su casa de Detroit, donde permanece recluida y, según los rumores, luchando por su vida tras sufrir un empeoramiento en su ya de por sí delicado estado de salud desde que le diagnosticaran un cáncer en 2010. (También puede leer: Cantante Aretha Franklin está gravemente enferma)



La visita del músico coincidió con la del actor Glynn Turman, el segundo exmarido de la estrella del soul con el que estuvo casada de 1978 a 1982, tal y como ha confirmado su representante, y se espera que este miércoles acuda también a verla el reverendo y activista por los derechos civiles Jesse Jackson. (Además, Sobrino de Aretha Franklin dice que está animada y consciente)



Entre quienes no han podido acercarse hasta su hogar pero sí han querido hacerle llegar todo su cariño se cuentan compañeros de profesión como Chaka Khan, Sir Rod Stewart, Missy Elliott o Mariah Carey y personalidades de otras áreas como el expresidente Bill Clinton.



"Al igual que mucha otra gente alrededor del mundo, Hillary y yo estamos pensando en Aretha Franklin esta noche y escuchando su música, que ha sido una parte tan importante de nuestras vidas en los últimos cincuenta años. Esperamos que se sientan reconfortados escuchando las canciones y compartiendo aquellas que han tenido un significado especial para todos", escribió este último en su nombre y en el de su esposa.



La familia de la diva de la música anunció hace unos días que Aretha Franklin se encontraba consciente y tan animada como cabría esperar en su situación. Por otra parte, la principal preocupación ahora de sus allegados sería asegurarse de que continúa manteniendo el ánimo y, sobre todo, que no se topa con algunas de las noticias que en los últimos días afirmaban que su estado era crítico.