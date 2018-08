Stevie Wonder y Jennifer Hudson actuarán en el funeral de Aretha Franklin

EFE

El diario Detroit Free Press publicó hoy la relación de artistas que rendirán homenaje a Aretha Franklin en el funeral, que tendrá lugar en el templo Greater Grace de Detroit el próximo 31 de agosto y al que sólo estarán invitados los familiares y amigos próximos.



Junto a Wonder, genio de la Motown y amigo cercano de Franklin, y Hudson, ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por "Dreamgirls" (2006), participarán en la ceremonia artistas como Faith Hill, Ronald Isley, Chaka Khan, Fantasia, Yolanda Adams, Shirley Caesar, The Clark Sisters o Jennifer Holliday.



Tasha Cobbs-Leonard, Marvin Sapp, The Williams Brothers, Vanessa Bell Armstrong, Audrey DuBois Harris, Alice McAllister Tillman, Edward Franklin y la orquesta y el coro de Aretha Franklin completan la relación de músicos invitados.



Aretha Franklin será sepultada en el cementerio de Woodlawn en Detroit, junto con su padre, el reverendo C.L. Franklin; sus hermanas Carolyn y Erma; su hermano Cecil y su sobrino Thomas Garrett.



Los restos mortales de la artista estarán expuestos al público en un ataúd abierto durante dos días, concretamente el martes y miércoles próximos, en el Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright, en el centro de la ciudad, un lugar que solía frecuentar la artista.



Nacida en 1942 en Memphis (EE.UU.), Franklin se convirtió en una estrella del soul en los años sesenta y fue un emblema de las reivindicaciones feministas y raciales en todo el país gracias a clásicos como "Respect".



La diva, que falleció debido a un cáncer de páncreas, no dejó testamento antes de morir.