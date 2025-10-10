Sting y Charly García se unen en ‘In the City’, una colaboración histórica

Charly García se mostró emocionado por su primera colaboración musical con Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting. Foto: Cortesía Sony Music

Dos leyendas nacidas con apenas tres semanas de diferencia en 1951 —una en Wallsend, Inglaterra, y la otra en Buenos Aires, Argentina— acaban de concretar un sueño que parecía imposible: Sting y Charly García grabaron juntos por primera vez.

La canción elegida es In the city, una de las pocas composiciones de Charly escritas originalmente en inglés, y marca un punto de encuentro entre dos de los nombres más influyentes del rock mundial.

¿Cómo se dio la colaboración entre Charly García y Sting?

El tema se gestó tras el encuentro que ambos artistas tuvieron en febrero de este año en Buenos Aires, durante la visita de Sting al Movistar Arena. Aquella conversación en los camerinos fue el punto de partida de esta colaboración que hoy ve la luz y que une las voces del exlíder de The Police y del eterno ícono del rock argentino.

“Siempre admiré su sonido y su manera de componer. Sentí que esta canción, escrita hace tiempo, era perfecta para su voz”, explicó Charly García, mientras que Sting agregó: “Es un honor cantar con él. Fue divertido construir las armonías, lo hicimos con entusiasmo y desde el corazón”.

La grabación contó con la participación de Dominic Miller, guitarrista argentino que acompaña a Sting desde hace más de tres décadas, y del baterista Diego López de Arcaute. Las voces de García fueron registradas en Buenos Aires por su ingeniero habitual, Matías Sznaider, mientras que Sting y Miller grabaron en los Permanent Waves Studios, bajo la dirección de Tony Lake.

El toque final llegó con la masterización a cargo de Ted Jensen en Sterling Sound, el mismo ingeniero detrás de Clics modernos y de gran parte del catálogo solista de Charly García.

El lanzamiento de In the city llega acompañado de un videoclip dirigido por Belén Asad, con escenas rodadas entre Buenos Aires y Nueva York. Allí se ve a ambos músicos recorriendo la ciudad de noche, cada uno en su propio taxi, mientras Miller aparece tocando la guitarra en el metro.

La primera colaboración entre Sting y Charly García ya está disponible en todas las plataformas digitales y también se lanzará en formato físico de vinilo simple, con la misma pista en ambas caras. Una pieza que celebra el encuentro de dos artistas que, desde distintas orillas, siempre hablaron el mismo idioma: el del rock.