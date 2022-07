Stryper llega a Colombia con su “Calling on You Tour 2022″

Más de 35 años después de emerger de la escena de clubes nocturnos del sur de California, Stryper continúa grabando, haciendo giras

Bogotá recibirá por primera vez a una de las leyendas vivas más importantes del Hard Rock a nivel mundial, esta banda estadounidense presentará su espectacular gira Calling On You Tour 2022. Cuando se trata de agrupaciones innovadoras en este género Stryper es altamente reconocida por su marca distintiva de Metal Celestial.

La década de 1980 los lanzo a la fama con grandes éxitos Billboard Top 40, a la fecha sus ventas superan los 10 millones de álbumes en el mundo, incluido el lanzamiento multiplatino de 1986 To Hell with the Devil.

Hoy, más de 35 años después de emerger de la escena de clubes nocturnos del sur de California, el cuarteto continúa grabando, haciendo giras y actuando para fanáticos leales en todo el mundo. Compuesto por tres miembros originales, incluidos los hermanos Michael Sweet (voz principal, guitarra) y Robert Sweet (batería), Oz Fox (guitarra) y el compañero de banda más nuevo, el bajista experimentado Perry Richardson (antes de Firehouse).

Actualmente se encuentran próximos a lanzar su más reciente placa discográfica titulada “Even the Devil Believes”, una colección de canciones notables cuya música y letras son sólidas como una roca.

La banda se presentará el lunes 10 de octubre en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Cra. 7 # 22-47, a las 8:00 p.m.