Superconcierto Feria de Manizales 2026: artistas invitados, a qué hora inicia y más

Carlos Vives es uno de los principales atractivos del Superconcierto de la Feria de Manizales 2026. Foto: Felipe Mariño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Feria de Manizales 2026 contará con uno de sus eventos musicales más esperados el viernes 10 de enero, fecha en la que se realizará el tradicional Superconcierto, espectáculo que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales en el Estadio Palogrande, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital caldense.

Este concierto hace parte de la programación oficial de la feria y se perfila como una de las jornadas de mayor convocatoria, al integrar diferentes géneros musicales y públicos en una misma noche. La propuesta artística combina música popular, urbana y sonidos latinos, en una apuesta pensada para ampliar el alcance del evento más allá de un solo género.

Horarios de ingreso e inicio del Superconcierto de la Feria de Manizales 2026

De acuerdo con la información oficial del evento, las puertas del Estadio Palogrande se abrirán desde el mediodía, con el fin de facilitar el ingreso organizado de los asistentes. El inicio de los conciertos está programado para las 4:00 de la tarde, momento en el que comenzarán las presentaciones en tarima.

Aunque la duración total del espectáculo no ha sido confirmada, se espera una jornada extensa, acorde con el formato de los grandes conciertos de feria, en los que los artistas se presentan de manera consecutiva a lo largo de la tarde y la noche.

Artistas invitados al Superconcierto de la Feria de Manizales 2026

El cartel del Superconcierto de la Feria de Manizales 2026 reúne a figuras de alto reconocimiento en la escena musical. Entre los nombres principales se encuentra Carlos Vives, uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel internacional, conocido por su fusión de ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

También hará parte del evento Silvestre Dangond, referente del vallenato moderno, junto a Blessd, uno de los exponentes más populares de la música urbana en el país. La nómina incluye además a Calibre 50, agrupación mexicana ampliamente reconocida dentro del regional popular.

Completan el cartel Giovanny Ayala, figura clave de la música popular colombiana, y Hamilton, cantante que ha ganado relevancia en la escena urbana y afrocaribeña. Esta combinación de artistas refuerza el carácter diverso del concierto y su enfoque en públicos de distintas edades.

Además, la Feria de Manizales tiene programados otros espacios musicales en la Plaza de Bolívar, como la ‘Noche Urbana’ con Dálmata y Andy Rivera (8 de enero) o la ‘Noche Popular’ con Alzate y Jhonny Rivera (7 de enero).

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí