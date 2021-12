Superlitio presenta “Perro come perro” junto a LosPetitFellas

La historia de este tema está fuertemente cohesionada con el concepto de la obra de Carlos Moreno, director de cine colombiano con el que Superlitio trabajó para la musicalización de “Perro Come Perro” (2008).

La agrupación bandera del rock colombiano, Superlitio busca reinventarse con miras hacia el 2022. Es por esto que los caleños se encuentran trabajando en su álbum Revisitado “X”, disco que contiene los éxitos más emblemáticos de la banda y del cual ya se presentó Perdóname junto a Fonseca.

El segundo sencillo del álbum Revisitado “X” tendrá como colaboradores a los nominados al Latin Grammy 2018 LosPetitFellas, quienes han dado un input fresco y creativo para re-versionar el tema “Perro Come Perro” cuyo lanzamiento cuenta un video oficial donde la audiencia podrá ver a ambas bandas interactuar.

Perro Come Perro - Superlitio & LosPetitFellas

La historia de este tema está fuertemente cohesionada con el concepto de la obra de Carlos Moreno, director de cine colombiano con el que Superlitio trabajó para la musicalización de “Perro Come Perro” (2008), película que le dio vida narrativa al tema. Cabe destacar que este fue el primer trabajo que la banda realizó bajo comisión, incursionando por primera vez en otras oportunidades musicales dentro del mercado del entretenimiento en su natal Colombia.

Sobre la colaboración, Pipe Bravo (Lead Vocal de Superlitio), menciona.”Nos encantó que (LosPetitFellas) escogieran “Perro come Perro” y creo que hicieron un gran trabajo porque hay que decirlo es una versión inspirada en en la visión que ellos tienen y en su estilo muy particular como ya se reconoce en Colombia y fuera del país también.”De la misma manera, Nicolai Fella, vocalista de LosPetitFellas comenta: “”Perro Come Perro” además, es una de esas canciones que nos enamoró de Superlitio; es profundamente emocionante hacer esta nueva versión y poder aportarle el groove de los Fellas.

Creo que le suma una tosquedad muy de esta ciudad y otras más latinoamericanas, a un factor y canción muy caleña”Aquella imprenta compuesta por la fusión de la música tradicional colombiana, el rock y los recursos electrónicos que ha caracterizado la trayectoria de los 4 de Cali encuentra nuevos aires gracias a la influencia del hip hop latino que los LosPetitFellas añaden al tema. De la misma manera, el concepto de competencia y hostilidad callejera encuentra su par perfecto en materia estética y estilística.

En paralelo a este álbum, cuyo lanzamiento oficial está programado para mediados del 2022, la banda se encuentra trabajando en su noveno álbum de estudio titulado “Visiones del Futuro”. Los sencillos “This is War”, “El Aguante”, “Texas” , “Veneno”, “Renacer” y “Destruction” son algunos de los adelantos que la banda viene presentando a sus fans desde el pasado 2020. La banda estará presentando ambos álbumes en paralelo a través de sencillos en lo que resta del 2021 y durante la primera mitad del 2022.