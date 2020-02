Swing Latino, el espectáculo detrás de Jennifer Lopez en el Super Bowl

Carlos Andrés Valverde / EFE

Luis Eduardo el Mulato Hernández, bailarín y coreógrafo que desde las barriadas de Cali llegó al evento máximo del fútbol americano con su estilo de salsa al que llama 'CYLA' porque "condensa lo mejor del baile caleño con el estilo de Los Ángeles", fue el encargado de acompañar a Jennifer Lopez durante su presentación en el Super Bowl. (Puede leer: Shakira deslumbró en su presentación en el Super Bowl)

Junto a su compañía Swing Latino, Mulato ha recorrido el mundo durante 20 años. El Mulato, que sueña con montar una universidad para bailarines de salsa en Cali, y que lleva dos años con un espectáculo permanente al que bautizó "El Mulato Cabaret", dialogó con Efe desde Miami y relató lo que ha sido montar este espectáculo con el que dice haberle "puesto tapa a la olla".

¿Cómo llegan al Super Bowl?

Creo que exactamente nos invitan al Super Bowl por la actuación que hicimos en la última gira, la del cumpleaños número 50 de Jennifer Lopez, donde hicimos 29 funciones por todo Estados Unidos y terminamos en Europa. Yo creo que en alguna de esas funciones la gente organizadora se fijó en el grupo Swing Latino.

¿Cómo fueron esas presentaciones con Jennifer Lopez?

En la gira tuvimos un show especial porque arrancábamos con una puesta en escena que ya invita al público al show central y después dentro del show tenemos un espectáculo en la mitad y luego la acompañamos en la parte latina.

¿Cómo fue preparar un show de esta magnitud con Jennifer Lopez?

Aquí no puede venir cualquier veleta a pararse al lado de Jennifer. Los ensayos comienzan a la 1 de la tarde y se extienden hasta las 4 de la mañana. Ella todo el tiempo está al frente, es un trabajo muy fuerte, es duro.

¿Cómo llega Swing Latino a trabajar junto a Jennifer Lopez?

Conocimos a Jennifer Lopez en 2010 cuando se hizo el reality 'Q'Viva The Chosen. El que nos vino a buscar inicialmente fue Marc Anthony, que es quien nos apadrina, pero finalmente ella se queda con nosotros y empezamos a hacer varias actuaciones y ya llevamos más de diez funciones con ella.

¿Qué enamoró a Jennifer Lopez de Swing Latino?

Creo que es el Swing que tiene mi compañía, precisamente como es nuestro nombre, vernos tan latinos cada vez que salimos al escenario, ese fuego, esa energía que transmitimos cada vez que salimos a bailar, el estilo que creamos con mi esposa. Cada vez que usted me suelta a mí en una pista, yo lo que quiero es demostrarle de dónde vinimos, que somos caleños. Creo que eso es lo que a ella le llamó más la atención.

¿Cuánto tiempo duraron para preparar el show?

Fueron dos momentos, entre el 14 y el 23 de diciembre definimos qué montaje se iba a realizar con los 24 bailarines, y desde el 6 de enero montamos el show con ella.

¿Cuál es la característica del estilo de baile de Swing Latino?

El estilo nace en 1998 cuando voy a Puerto Rico. Allá conocí el estilo de Los Ángeles o LA y lo mezclo con el estilo caleño. Creamos el estilo que lamo CYLA que no es el estilo tradicional caleño que se hacía antes con mucha velocidad, sino que junto a mi esposa, Marta Lucía, le aportamos pasos y acrobacia del LA. Es un estilo creado para competir y para espectáculos como el que estamos montando, y esto, te lo digo con mucho respeto, no lo tenía el estilo de baile tradicional caleño, del que soy un amante, pero me di cuenta de que tenía que agregarle otras cosas para llegar a donde quería llegar.

¿Cuánto tiempo se demora crear una coreografía de esta magnitud?

Depende, para esta coreografía del Super Bowl ha sido muy rápido porque la definimos justo cuando llegamos acá y trabajar con Jennifer es impresionante. Ella dice “quiten, quiten" o "esto me gusta” y así se va llegando a lo que ella quiere y la hace sentir segura porque ella va a bailar al estilo caleño.

Otra característica de Swing Latino son los vestuarios...

Antes de montar una coreografía tengo diseñado el vestuario y así sé qué coreografía voy a hacer para los movimientos y los pasos. Es algo que particularmente le ha gustado a Jennifer, que yo uso colores muy alegres y soy atrevido a la hora de combinarlos.

¿Qué sintió al estar en el Super Bowl?

Bailar en el Super Bowl rompe todos los esquemas en cuanto al baile de la salsa se refiere porque no ha venido aquí el estilo de salsa de Los Ángeles, ni el puertorriqueño, ni el cubano, ni el de Nueva York, ni las compañías de salsa grandes en el mundo. No, es el estilo de baile caleño del Mulato y su Swing Latino.

Es un orgullo tremendo, cada vez que yo hago algo con Jennifer Lopez digo “esta es la tapa de la olla”, creo que de aquí pa’llá no pasa nada más. Es un punto muy alto de baile para el baile caleño. Swing Latino (que tiene 70 bailarines) lleva 20 años abriendo un camino para los bailarines caleños que somos los mejores del mundo.

El bailarín caleño nació presentándose en las discotecas, ¿cómo es que llega a los grandes escenarios del mundo?

La historia del baile caleño comenzó en los concursos y encuentros de los años 60 y 70 en los que la improvisación y la creación de los pasos fue dando forma a un modo de bailar en la ciudad y ese camino lo hicieron pioneros como Amparo Arrebato, Jimmy Boogaloo, Evelio Caravali y Felix Veintemillas. Desde 1998 surgió una generación que yo lidero en la que apareció el furor internacional. Por ejemplo, Swing Latino ya ha recorrido 130 países y hay más de 200 bailarines caleños montando sus escuelas en diferentes ciudades y países a donde llega nuestro estilo de baile. Un camino largo, pero que no para de alcanzar éxitos.