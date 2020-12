Las agrupaciones trabajaron juntas en la nueva versión del exitoso sencillo “Mi Kolombia” (2009), una canción con el sabor auténtico caribeño. John Pri y Juancho Valencia le contaron a El Espectador cómo fue trabajar juntos.

Aunque han pasado más de ocho meses desde que empezó el confinamiento debido a la pandemia en Colombia, la industria musical ha tratado de seguir adelante y los artistas se han ido adaptando poco a poco a la virtualidad que exige la situación. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que grandes solistas y bandas se animen a crear y apoyarse mutuamente. Este es el caso de Systema Solar que, junto a Puerto Candelaria, quiso devolverle al país un poco de la alegría que perdió.

Las dos bandas colombianas se unieron para crear la nueva versión de una canción que, durante más de una década, ha transmitido el regocijo y carisma del Caribe colombiano a través de sus melodías. Mi Kolombia, el sencillo que fue lanzado en 2009 en el primer álbum homónimo de Systema Solar, llega nuevamente con un toque especial, la participación de Juancho Valencia, Catalina Calle y los músicos que hacen parte de la banda antioqueña Puerto Candelaria.

Esta no era la primera vez que ambas bandas querían trabajar juntas en un proyecto, se lo habían planteado varias veces, y justo gracias a la pandemia, lograron coordinar todo para grabar el sencillo. “Llevábamos mucho tiempo con este coqueteo entre ambos, siempre nos encontrábamos en aeropuertos, festivales, conciertos y decíamos que teníamos que hacer algo juntos, como cuando uno le dice a alguien ‘usted y yo nos vamos a terminar encarretando’, y eso fue lo que pasó con esta canción”, cuenta Juancho Valencia.

La nueva versión de Mi Kolombia está inspirada en los sonidos de las orquestas que amenizaron y deleitaron las fiestas en los salones de baile en los años 50 y 60, recogiendo el gran legado de maestros como Pacho Galán y Clímaco Sarmiento. Este renacer de la canción se convierte en un viaje al pasado que tanto Puerto como Systema hicieron intencionalmente, teniendo siempre de primera mano la esencia original de la canción.

“Tomamos una decisión muy atrevida y decidimos hacer una versión totalmente acústica, que sonara a otra época, así que construimos la historia alrededor de la premisa de que esa canción ya existía hace varias décadas, y el resultado fue esta mezcla”, comenta John Primera. “La gente va a escuchar una mezcla bien interesante de música vieja caribeña con los rapeos e intervenciones vocales con una temperatura más alta en esta versión que en la original”, agrega.

Systema Solar y Puerto Candelaria iniciaron su recorrido a principios de la década de 2000, y se han apropiado de géneros como la cumbia, el jazz, el rock, la electrónica y la champeta, una mezcla de ritmos que ha dejado una huella importante en la historia musical de las últimas décadas en Colombia. Systema Solar surgió en el Caribe colombiano, y Puerto Candelaria, en Medellín. Cada una le aporta el toque especial de su región a la nueva versión de Mi Kolombia, que se renueva con todas las de la ley e incluye varios de los sonidos que caracterizan a ambas agrupaciones.

Pero la sorpresa no es solo el sencillo, sino también el video que grabarán próximamente y estrenarán en 2021. Aunque aún no se haya iniciado el rodaje, ambas bandas tienen clara la idea: “El video se hará al aire libre, y lo que puedo adelantar es que nos van a ver a Systema y a Puerto en un camión con rumbo a un concierto, pero en la mitad del camino nos empiezan a pasar todas las cosas malas que a un buen colombiano le pueden pasar en carretera… al final, no pudimos llegar”, cuenta Juancho, resaltando el mensaje principal de la canción: “Me quedo en mi Kolombia bailando la cumbia, yo no la abandono, mi Kolombia es una”, esa es, quizá, la frase más importante del tema.

Esta colaboración es solo el inicio de un proyecto que Systema Solar trabajó durante este 2020, se trata de una campaña llamada “11 son 11”, que conmemora los once años que cumple su primer disco, que fue lanzado de manera independiente e incluyó trece canciones. “Este proyecto tiene nuevas versiones de las canciones del disco, pero esta vez acompañadas de artistas colombianos que se han gozado nuestra música y, sobre todo, que disfrutan los temas del disco”.

Mi Kolombia es solo una de las canciones que hacen parte de este gran proyecto, más adelante la banda lanzará el sencillo El amarillo 2020, con la participación de Elkin Robinson, isleño de la Old Providence, y Grace Padilla Terán, una de las nuevas cantadoras de nuestro Caribe colombiano.