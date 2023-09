“Ta Malo” de Silvestre Dangond: fechas, boletería y más sobre los conciertos

"Ta Malo" sería el álbum de estudio número 15 del artista vallenato. Foto: Cortesía Prensa Silvestre Dangond

Tras anunciar su regreso con el lanzamiento de una nueva producción musical, el cantante vallenato Silvestre Dangond anunció que se habilitó la venta de entradas para los dos concierto donde estrenará su nuevo álbum, que realizará en el emblemático Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar, lugar que ha llenado en cinco ocasiones.

En esta ocasión serán, por primera vez, dos fechas seguidas programadas para el próximo 10 y 11 de noviembre. El cantante aspira a reunir a más de 50 mil aficionados. Estas dos fechas se realizarán luego de que salga al público “Ta’ Malo”, el que sería su álbum número quince, que se estrenará el 2 de noviembre, unos días antes del evento en vivo.

Para la fecha del 11 de noviembre se habilitó una sección especial llamada “Sigo Invicto”, que permitirá el ingreso a menores de edad. Los niños entre 8 y 13 años deberán estar acompañados de un adulto responsable, mientras que los que tengan de 14 años en adelante podrán asistir al concierto sin supervisión de mayores.

Cabe mencionar, que el 9 de noviembre, como es tradicional en la música vallenata, se realizará una caravana por las calles de Valledupar en la que el artista compartirá con sus seguidores al lado de amigos, colegas y demás.

Boletería de Silvestre Dangond para 10 y 11 de noviembre

Los precios de boletería para el concierto de Silvestre Dangond oscilan entre los $50 mil y $785 mil pesos. El ingreso a la zona general registra el costo más bajo, que aparece con el nombre de “Sigo Invicto” (general derecho) y “La Fama” (general izquierdo), ambos por un valor de $50 mil pesos. En las graderías sigue la zona preferencial llamada “La 9a Batalla” con un costo de $117 mil pesos.

El área de palcos está distribuidas en nueve zonas, que mencionaremos desde la más económica a la más costosa. En la zona derecha están “El cantinero” A, B Y C, que van de $337 mil a $673 mil pesos. En la zona izquierda están “El Original” A, B Y C por el mismo valor del anterior y los palcos de la zona céntrica van desde los $449 mil hasta los $785 mil pesos en “Las Locuras Mías” A, B Y C.

La compra la puede realizar en las dos fechas disponibles por medio de Tu Boleta. Aquí puede ingresar para adquirir entradas para el 10 de noviembre. Aquí para el 11 de noviembre.

